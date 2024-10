I 'ragazzi' del 1974 di Santa Croce si ritrovano per festeggiare il mezzo secolo, tra ricordi e solidarietà

Qualche giorno fa i 'ragazzi' classe 1974 di Santa Croce sull'Arno hanno festeggiato tutt'insieme il loro mezzo secolo. Ad accogliere la numerosa compagnia e tutte le emozioni che questa portava con se, il ristorante A Buzzo Pieno di Staffoli, scelto come luogo di ritrovo.

L'organizzazione della festa è iniziata a giugno attraverso whatsapp, ognuno ha fatto del suo meglio scavando nelle proprie memorie e rubriche per ricordare chi poteva essere contattato. L'occasione di rincontrare tutti i vecchi coetanei ha permesso ai 'ragazzi' classe 1974 di ritornare, anche se per qualche secondo, indietro nel tempo con l'immaginazione.

L'evento non è stato solo un'occasione per riunirsi festeggiare e socializzare ma anche per promuovere la solidarietà. Una parte dei soldi raccolti per la cena infatti saranno raccolti e destinati in beneficenza alla fondazione Abbracciami APS, un'Associazione del territorio che promuove inclusione dei ragazzi autistici e con altre disabilità. Un pensiero questo fatto dai 'ragazzi' di ieri ai ragazzi meno fortunati di oggi.

