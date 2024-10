Corsa bus salta per auto in 'sosta selvaggia' a Pisa

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare le condizioni per agire in sede penale e civile per interruzione di pubblico servizio nei confronti di un automobilista che lasciando la propria vettura in sosta vietata ha bloccato il transito di un bus del servizio TPL causando una interruzione di pubblico servizio.

Questi i fatti: domenica 06 ottobre 2024, in via S. Paolo a Ripa d’Arno, dalle ore 17:32 alle ore 18:05, un bus del servizio di trasporto pubblico locale gestito da Autolinee Toscane è rimasto bloccato in mezzo alla strada a causa di una autovettura in sosta vietata. In conseguenza di ciò la corsa delle ore 18:00 per Livorno non ha potuto proseguire il proprio servizio pubblico. La circolazione, infatti, è rimasta bloccata finché non è intervenuta la Polizia Municipale.

Notizie correlate