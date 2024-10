Giunti al Punto regala 500 libri alla pediatria del San Jacopo

Anche nella Pediatria dell’Ospedale San Jacopo “Aiutaci a crescere, Regalaci un libro!”, l’iniziativa promossa dalle Libreria Giunti al Punto, con la quale sono stati consegnati dal responsabile Lorenzo Spadoni oltre 500 volumi. “Li daremo ai nostri bambini, durante la degenza e nell’attesa delle visite ambulatoriali e degli esami diagnostici”, ha commentato la dottoressa Stefania Magnanensi, infermiera coordinatrice del reparto.

E’ il 15° anno consecutivo che la Libreria Giunti di Pistoia consegna i libri alla pediatria a seguito dell’iniziativa cui tutte le librerie Giunti si sono dedicate, durante il mese di agosto, con una raccolta di libri che sta andando a favore degli istituti delle scuole d’infanzia, alle scuole primarie e ai reparti pediatrici degli ospedali.

“Un’ottima iniziativa che accogliamo con immenso favore in tutte le Pediatrie della nostra Azienda – ha sottolineato il dottor Rino Agostiniani, direttore dell’area neonatologica e pediatrica aziendale e della pediatria pistoiese- in quanto speriamo che i libri possano rappresentare un’alternativa allo smartphone: dovranno essere i genitori a proporli ed a leggerli ai loro figli, come valido strumento di apprendimento e di crescita e sviluppo anche delle relazioni. In tal senso, come sanitari, cerchiamo di sensibilizzare le famiglie alla lettura, per quanto possibile, per la salute dei nostri piccoli”.

“Ringraziamo la libreria –ha aggiunto la dottoressa Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del presidio- che ogni anno arricchisce la nostra biblioteca pediatrica in favore dei nostri piccoli pazienti che possono così avere momenti di evasione durante le cure da condividere anche con i loro genitori”.

Spadoni ha reso noto che in 15 anni sono stati raccolti e donati oltre 2,5 milioni di volumi preziosi che hanno arricchito scuole, biblioteche e pediatrie.

Ha dichiarato: “sostenere la donazione di un libro è progettare insieme al territorio un percorso di crescita e di benessere dei nostri ragazzi, allestire e sviluppare una biblioteca, di una scuola o di reparto pediatrico, rappresenta la realizzazione di un servizio ricreativo ed educativo, nell'ottica di una sempre maggiore tutela del minore.

Regalare libri è un gesto simbolico in sé. Significa avere a cuore le giovani generazioni e la loro capacità di costruire la loro creatività. Pensare poi ai bambini che sono in un letto d’ospedale è ancora di più: è sostenerli dal punto di vista emotivo e spingerli a volare con la fantasia. Ed è quello che i libri sanno fare: accompagnarci in ogni momento della nostra vita e sostenerci nei momenti meno felici.

Ad agosto 2024, presso le librerie Giunti al Punto, è stato possibile acquistare e donare un libro destinato alle Scuole e alle Pediatrie del territorio. Che dire, anche quest'anno la risposta dei nostri clienti e di molte attività commerciali non si è fatta attendere. Ci teniamo a ringraziarli uno per uno, perchè è solo grazie a chi sostiene il territorio con un piccolo gesto, come regalare un libro, che può aiutare a far crescere tutta la nostra comunità”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa

