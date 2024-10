"Insieme fuori dalla violenza", a Colle tre incontri a cura del Centro Antiviolenza Valdelsa

Per parlare delle donne da vive è necessario che il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, non sia un momento di bilancio sul drammatico fenomeno che riempie le cronache quotidiane. Il 25 novembre deve essere una tappa del percorso di cambiamento della cultura che colpisce e uccide le donne.

Per questo motivo Donne insieme Valdelsa – Centro Antiviolenza torna con le Pills "Insieme fuori dalla violenza".

Lunedì 28 ottobre, 11 e 25 novembre dalle 18 alle 19, DIVE ripropone il format di 1 ora dove operatrici del Centro Antiviolenza e legali esperte sul tema della violenza, spiegano in modo semplice come questa si manifesta in modi insidiosi nella vita quotidiana delle donne e dei loro figli, e i percorsi per uscirne.

I temi dei 3 lunedì di incontro saranno infatti

· 28 ottobre, Pills #1: Il mio ex è insistente e invadente: devo preoccuparmi?

· 11 novembre, Pills #2: Come capisco se sono vittima di violenza?

· 25 novembre, Pills #3: Come esco da una relazione violenta?

Grazie al patrocinio del Comune di Colle Val d’Elsa, gli incontri, ad ingresso libero, si terranno presso il Ridotto del Teatro del Popolo a Colle Val d’Elsa dalle ore 18:00 alle ore 19:00.

Sempre in vista della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Donne Insieme Valdelsa partecipa all’iniziativa Libere di Volare a cura di Selena Italy che sabato 23 novembre al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa, oltre al tema della violenza, affronterà quello della tratta delle donne a livello internazionale.

Fonte: Donne insieme Valdelsa – Centro Antiviolenza

