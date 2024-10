"Se ne va una santacrocese doc": è scomparsa la maestra Ludovica Cerri

In tanti, appena saputa la notizia, hanno commentato dicendo "se n'è andata una santacrocese vera, di quelle che ormai non ci son più". C'è sconforto a Santa Croce sull'Arno perché è scomparsa dopo una malattia Ludovica Cerri. Era insegnante, ma era anche un'anima della cittadina del Cuoio: sempre in prima fila agli eventi, sempre in pista quando si parlava del suo amato Carnevale.

Venuta a mancare nelle ore scorse, Cerri lascia il marito, due figli, tutti i familiari e una sfilza di amici e ex alunni che la ricordano per la sua travolgente simpatia. Aveva insegnato alle elementari a Staffoli e Santa Croce, crescendo generazioni di ragazzi e ragazze. Era poi stata nel consiglio del Carnevale Santacrocese, non aveva mai mancato una sfilata.

A ricordarla è anche il Comitato Lastre, che su Facebook ha scritto: "Se ne va un’altra santacrocese docche... Un grande abbraccio a tutta la sua famiglia... buon viaggio Luli". I funerali si terranno la mattina di mercoledì 9 ottobre a Santa Croce sull'Arno in Collegiata.

