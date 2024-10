Meacci, Morozzi e Riondino mettono a nudo la disparita di genere col "Bugiardino per maschi inconsapevoli"

La Fiera Toscana del Lavoro è anche spazio per il teatro, come veicolo per riflettere su disuguaglianze di genere e discriminazioni sui luoghi di lavoro.

"Per soli uomini. Bugiardino per maschi inconsapevoli" ideato dall’associazione teatrale "Lo Stanzone delle Apparizioni" sarà il cuore del pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, seconda giornata nella Fiera. Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, con la regia di Matteo Marsan, presentano uno spettacolo sulle disparità di genere tra uomo e donna nel mondo del lavoro, in particolare nelle libere professioni, provando ad andare oltre il politically correct di maniera.

“L’idea di portare uno spettacolo teatrale alla Fiera del Lavoro– spiega l’assessora al lavoro, alla formazione professionale, e pari opportunità Alessandra Nardini - è nata con la Commissione regionale dei soggetti professionali, che mi onoro di presiedere. Durante la tre giorni daremo l'opportunità a chi cerca lavoro di incontrare tante aziende, ci saranno poi convegni e seminari, ma vogliamo stimolare anche attraverso questa performance ironica ma realista, la riflessione su un tema che non possiamo e non vogliamo eludere: le disuguaglianze di genere, che ancora oggi persistono in ogni ambito, a partire dal mondo del lavoro, e le discriminazioni che le donne subiscono in una società ancora oggi così patriarcale come la nostra. Si tratta di giustizia sociale, di uguaglianza, ma anche di sviluppo economico del nostro Paese che così sta rinunciando al talento delle donne, che nel mondo del lavoro continuano a subire una segregazione orizzontale e verticale. Il teatro, e più in generale l'arte in ogni sua forma, possono contribuire a promuovere quel cambiamento culturale necessario per destrutturare, educando alle differenze, stereotipi e ruoli di genere, affinché si possano superare disuguaglianze e discriminazioni e affermare una reale e piena parità”.

Lo spettacolo è in programma alle 15.30 nella sala Basilica della Fortezza da Basso di Firenze. È inserito all’interno della sessione di incontri della Fiera dal titolo “Donne al lavoro: tra stereotipi e discriminazioni”, che verrà aperta alle 15 dai saluti istituzionali dell’assessora regionale Alessandra Nardini e dall’introduzione di Sandra Vannoni, vicepresidente Commissione regionale Soggetti professionali, e Daniela Volpi, dirigente Regione Toscana settore tutela consumatori e utenti, politiche di genere, promozione cultura di pace.

Al termine della performance, dibattito con il pubblico “per favorire una discussione franca e costruttiva sul tema delle disuguaglianze di genere”, coordinato da Antonio Masi, del settore formazione continua e professioni di Regione Toscana.

Per iscrizioni alla sessione pomeridiana: www.regione.toscana.it/iscrizione-evento-fse-2021-2027

Per informazioni: comunicazionefse@regione.toscana.it

Fonte: Toscana Notizie

Notizie correlate