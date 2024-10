Personaggi fantasy e dei fumetti protagonisti sul corso, torna il Pontedera Cosplay

Combattimenti con le spade laser sul 'piazzone', acchiappafantasmi a caccia di spiriti in mezzo al corso, lezioni di magia per gli affezionati di Hogwarts ma anche una caccia al tesoro tra i negozi e mercatini a tema. Pontedera è pronta ad essere invasa dai colori del mondo fantasy e dei fumetti con Pontedera Cosplay, la quarta edizione in scena nel centro cittadino il 19 ottobre: al via alle 10 con lo shooting nella storica cornice di Villa Crastan rivolto ai cosplayers, per catturare in scatti professionali l'originalità dei costumi, con tanto di premiazione al miglior cosplay. Nel pomeriggio il clou della manifestazione: dalle 16 alle 20 le principali piazze lungo corso Matteotti si riempiranno di iniziative a tema con i personaggi delle saghe più amate, protagonisti di tanti laboratori a tema per tutte le età.

Questa mattina, in municipio a Pontedera, presentata l'edizione 2024 dell'evento targato Confesercenti Valdera Cuoio Valdicecina, Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Nerdreams Events, con il patrocinio del Comune di Pontedera. "Siamo già al quarto anno di questa iniziativa molto coinvolgente, nata grazie a Confesercenti - commenta l'assessore al commercio Alessandro Puccinelli - ha generato attesa e siamo contenti di poter dare il nostro patrocinio e contributo". Ad illustrare la giornata per Confesercenti le presidenti di Pontedera e Valdera e Cuoio rispettivamente Valentina Aurilio e Futura Cavallini e Claudio Del Sarto coordinatore dell'area Valdera Cuoio Valdicecina. Scelto volutamente l'orario pomeridiano, "l'attenzione più grande che come Confesercenti vogliamo dare su Pontedera è ai commercianti - afferma Cavallini - soprattutto ora che è un periodo duro". Infatti, "oltre agli stand a tema, i laboratori cosplay e la novità dell'utilizzo gratuito di Villa Crastan per gli shooting fotografici, ci sarà la caccia al tesoro tra le attività commerciali: indizi all'interno delle attività e una mappa, per coinvolgere le persone ad entrare nei negozi, dunque focus sul lavoro dei commercianti". Un "evento di qualità - aggiunge Del Sarto - l'attesa è massima. L'obiettivo della caccia al tesoro è far divertire le persone e far vedere il centro con l'obiettivo di qualche acquisto in più, anche nei giorni successivi. Si aggiunge il mercatino di stand a tema".

Pontedera Cosplay, il programma della quarta edizione

Come anticipato, la mattina di sabato 19 ottobre comincia alle 10 con lo shooting fotografico rivolto al mondo cosplay, fino alle 16 all'esterno di Villa Crastan. "Tutti i partecipanti potranno inviare la loro foto e nei giorni successivi sarà selezionato il miglior cosplay che avrà a disposizione, successivamente all'evento, uno shooting professionale con un fotografo". Così il direttore artistico di Pontedera Cosplay Federico Fiaschi, del Nerdreams Events, che ha illustrato il programma della nuova edizione.

Dalle 16 in poi le attività si spostano in centro: "In piazza Martiri della Libertà allestimento a tema Star Wars, tra combattimenti con spade laser e scuola padawan. Sul corso ci saranno i Ghostbusters, che cercheranno di acchiappare i fantasmi che si aggirano a Pontedera coinvolgendo il pubblico. In piazza Curtatone avremo il piacere di ospitare il trono del Trono di spade, con cosplay e possibilità per i fan di realizzare foto, partecipare a giochi e quiz".

Infine, proseguendo, l'ultima tappa in piazza Cavour: "Qui ci sarà il mondo di Harry Potter con quattro laboratori", tra questi sulla scia della saga, Erbologia con possibilità per i più piccoli di cimentarsi nella materia tra terra, vasi e piantine, lezioni di incantesimi e ancora laboratorio sulle lune e previsione del futuro. Non mancheranno all'appello Harry, Ron, Hermione e alcuni professori del celebre racconto. Da qui partirà la caccia al tesoro: "Gli esercenti saranno coinvolti con l'associazione Revelio, all'interno dei negozi si potranno trovare gli indizi". Infine "sul corso si potrà trovare anche un piccolo spazio horror, con cosplay e figure un po' spaventose".