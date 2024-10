Porta Elisa illuminata di verdeper la Giornata mondiale della sindrome rara Pans-Pandas

Il prossimo 9 ottobre Porta Elisa si illuminerà di colore verde. Il Comune di Lucca anche quest'anno ha infatti aderito alla Giornata mondiale della sindrome rara Pans-Pandas su richiesta dell'Associazione Genitori Pans Pandas BGE, per rendere questa malattia più visibile e riconosciuta, in modo che sia possibile effettuare una diagnosi precoce ed un corretto trattamento terapeutico.

L’associazione sta organizzando quest’anno un congresso internazionale presso il Senato della Repubblica con la partecipazione dei maggiori esperti scientifici internazionali sulle Sindromi Pans-Pandas, patologie post-infettive a esordio improvviso, provocate da agenti patogeni come virus e batteri, che generano nei bambini sintomi neuropsichiatrici di vario genere e gravità che spesso non vengono riconosciuti o vengono attribuiti allo sviluppo della personalità, a fasi ribelli, a maleducazione o all'esagerazione delle emozioni.

“Se la ri-conosci” la curi: questo è il motto dell’associazione, “poiché – come si spiega – solo attraverso la conoscenza i bambini che si ammalano avranno la speranza di poter accedere tempestivamente al protocollo di cure internazionali efficaci e multidisciplinari, anche in Italia, fino alla totale remissione dei sintomi, come già sta accadendo a coloro che riescono a sottoporre i propri figli alle cure previste”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

