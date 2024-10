Riapre a Firenze la Fiera Toscana del Lavoro

Domani, martedì 8 ottobre, riapre la Fiera Toscana del Lavoro alla Fortezza da Basso di Firenze. Fino a giovedì prossimo, l’evento di Regione Toscana e Agenzia regionale toscana per l’impiego favorirà l’incontro diretto tra cittadine e cittadini in cerca di occupazione e aziende in cerca di personale.

Inoltre operatrici e operatori di Arti saranno a disposizione per far conoscere sempre di più i servizi pubblici per l’impiego toscani, che in questi anni sono diventati una rete sempre più capillare con circa 80 punti di accesso, tra Cpi e sportelli decentrati, e quasi 1000 dipendenti.

Le società e le imprese che hanno già aderito sono attive nei principali settori dell'economia toscana. Presenti anche realtà aziendali di livello nazionale ed internazionale tra le più dinamiche del sistema produttivo.

In Fortezza ci saranno più di 100 aziende, mentre 8200 sono le candidature di persone in cerca di occupazione. Le offerte di lavoro, cioè i profili ricercati, hanno superato quota 400 (quasi 800 posti di lavoro).

Intanto è iniziata la “Fiera diffusa” nei Centri per l’impiego della Toscana, che rinnova la formula della manifestazione. Nella giornata di oggi e in quella di venerdì prossimo i Cpi dedicheranno sessioni speciali di lavoro ai colloqui con le aziende. Si sono candidate oltre 330 persone, e partecipano una ventina di aziende con 28 offerte per 60 posti disponibili.

Anche per questa terza edizione in Fortezza è in programma un ricco calendario di appuntamenti di confronto e riflessione, sia in presenza, sia on line. Sono coinvolti consulenti per l'orientamento e la selezione del personale di strutture pubbliche e private, rappresentanti delle imprese, delle parti sociali, delle istituzioni.

Le conferenze plenarie sono dedicate a confronti su bilanci e sfide delle politiche attive del lavoro in Toscana. Martedì 8 ottobre l’incontro di apertura della manifestazione con l’intervento introduttivo, alle 9.45, dell’assessora Nardini. Alle 11.30, la tavola rotonda dal titolo “Politiche attive e formazione: la sfida di creare buona occupazione”, con la partecipazione dell’assessora Nardini, dell’assessore all’economia Leonardo Marras, del direttore di Irpet Nicola Sciclone, dei rappresentanti della Commissione regionale permanente tripartita. Modera i lavori Romano Benini, esperto del Ministero del Lavoro e giornalista economico.

Giovedì 10 ottobre appuntamento di chiusura a cui sarà presente il presidente Eugenio Giani.

Per domani, martedì 8 ottobre, è convocato alle 10.15 un punto stampa con l’assessora al lavoro e alla formazione professionale Alessandra Nardini, nella Sala Basilica della Fortezza da Basso.

https://www.fieratoscanalavoro.it/

Notizie correlate