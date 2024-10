Scippo nel Giro d'Empoli: il ladro scappa in bici, un passante lo insegue

Un sabato pomeriggio qualunque nel centro di Empoli, una calma apparente spezzata da urla di una donna scippata della borsetta che intimava al ladro di fermarsi.

Siamo in via del Giglio, nel cuore del centro di Empoli, lo scorso 5 ottobre, quando un uomo incappucciato in sella ad una bicicletta scippa una persona per poi dileguarsi nelle vie del paese, lasciando dietro di sé sia il mezzo che il suo giacchetto.

Da quanto appreso il malintenzionato avrebbe scippato della borsetta la donna in via del Giglio e avrebbe percorso la via in direzione di Piazza della Vittoria, inseguito solamente dalle urla della vittima che gli intimavano di fermarsi. Un passante avrebbe assistito alla scena e si sarebbe messo all'inseguimento dello scippatore, ma senza riuscire a fermarlo.

"Il centro era pieno di gente, è passato un ragazzo in bicicletta e ha scippato una signora ed è scappato. Si è levato il giubbotto per non farsi riconoscere, ha abbandonato la bicicletta ed è fuggito via", racconta.

Un altro evento di micro criminalità che coinvolge ancora una volta il centro storico empolese. Una storia questa che colpisce l'attenzione di tutti per l'orario ed il giorno scelto per lo scippo, ovvero un sabato pomeriggio, uno dei giorni più apprezzati per compiere il 'Giro di Empoli'.

