Sicurezza centro Empoli, Simonetti (Conflavoro PMI): "Serve vigilana privata"

La sicurezza nelle aree urbane delle città è da tempo un tema cruciale per il benessere dei cittadini e il prosperare delle attività commerciali. A intervenire nuovamente sull'argomento è Simonetti, presidente della sezione commercio dell'Empolese Valdelsa per Conflavoro PMI, che ha espresso preoccupazione per l'incremento degli episodi di microcriminalità e ha avanzato proposte concrete per contrastare questo fenomeno.

"Come dichiarato più volte – sottolinea Simonetti – l'intervento di una vigilanza privata che presidi il territorio operando in sinergia con le forze dell'ordine pubblico sarebbe un supporto utile non solo per garantire un monitoraggio continuo delle aree più critiche, ma anche per dissuadere eventuali attività illecite prima che si verifichino. L'implementazione di una rete di vigilanza privata potrebbe operare come deterrente per episodi di microcriminalità. È una misura necessaria per restituire sicurezza e serenità ai cittadini e agli operatori economici del centro".

A tal proposito, Conflavoro PMI ha proposto al governo l'emanazione di una legge quadro che attribuisca maggiori poteri alla vigilanza privata, permettendo un intervento più incisivo nella tutela della sicurezza urbana.

"Inoltre - prosegue Simonetti - sono indispensabili collaborazioni tra istituzioni e commercianti tramite la creazione di un sistema di segnalazione rapida tra attività commerciali e forze dell'ordine per una risposta tempestiva alle situazioni di emergenza. Da non sottovalutare, l'integrazione di sistemi di sicurezza con strumenti di analisi predittiva capaci di prevenire episodi di microcriminalità e garantire un intervento rapido in caso di necessità, soluzioni queste che non sono più assunzioni utopiche ma possibilità nelle quali le amministrazioni comunali devono dirigere lo sguardo.Solo garantendo un equilibrio tra libertà, sicurezza e sviluppo economico sarà possibile promuovere uno sviluppo armonioso del tessuto economico e sociale delle città", conclude Simonetti.

