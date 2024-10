Stress e conseguenze: un evento al Co.Me.Te di Empoli

Il giorno 11 ottobre, alle ore 21.15, presso il Centro Co.Me.Te di Empoli Via Roma 42, avrà luogo un evento gratuito aperto alla cittadinanza dal titolo “Perché alle zebre non viene l’ulcera, stress e vita quotidiana “ con il patrocinio del Comune di Empoli, della sezione FIDAPA ( Federazione Italiana Donne, Arte, Professioni e Affari) di Empoli e dal Lions Club di Empoli. Saranno presenti all’evento il Presidente del Lions Club di Empoli, la Presidente FIDAPA e i soci Lions Club Empoli e le socie FIDAPA Sez. Empoli.

Nel corso della serata sarà rappresentato cosa è lo stress, quali effetti produce sulla psiche e sul corpo e quali malattie possono essere favorite se non addirittura indotte da livelli eccessivi di stress. Saranno indicati adeguati suggerimenti per il recupero di una buona condizione Psico - Fisica e per la cura di sé, in funzione del benessere personale e familiare.

L’evento coordinato dal Dr. Iacopo Periti, Medico di base, sarà condotto dalla Dr.ssa Serenella Monti Naturopata e il 0Dr. Riccardo Desideri Osteopata. L’evento avrà luogo presso il Centro Co.Me.Te di Empoli, Centro Sanitario per l’Individuo, la Coppia e a Famiglia, sede Via Roma 42.

Fonte: Ufficio stampa

