Auto in sosta vietata blocca bus a San Miniato: si valuta denuncia per interruzione di pubblico servizio

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare le condizioni per agire in sede penale e civile per interruzione di pubblico servizio nei confronti di un automobilista che a San Miniato (PI), lasciando la propria vettura in sosta vietata, ha bloccato il transito di un bus del servizio TPL causando una interruzione di pubblico servizio.

Questi i fatti: ieri pomeriggio, lunedì 07 ottobre 2024, attorno alle 13,45, un’auto in sosta vietata (si vedano foto), poco dopo Piazza Eufemi nel Comune di San Miniato (PI), nei pressi dell’incrocio di Via Catena intersezione Via Dalmazia sulla SP39 direzione Palaia, ha bloccato il bus di Autolinee Toscane della Linea 71 che stava svolgendo servizio di Tpl in direzione Palaia – Forcoli.

Solo dopo l’arrivo della Polizia Municipale, che ha fatto rimuovere l’auto in sosta vietata dal carroattrezzi, il servizio di Tpl è ripreso ma con un ritardo di oltre 50 minuti.

Notizie correlate