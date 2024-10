Festa Unità in Circolo a Martignana

Il viaggio della Festa de l'Unità di Montespertoli prosegue con la seconda tappa, che si terrà domenica 13 ottobre presso il circolo Arci di Martignana. Dopo il grande successo della prima giornata, l'iniziativa "In Circolo" torna con un programma ricco di momenti di riflessione e convivialità.

La giornata inizierà alle ore 10:30 con un dibattito dal titolo "Nessuna vergogna, nessuna paura", in cui si discuterà di educazione sessuale e affettiva come strumenti di prevenzione contro la violenza di genere e i rapporti tossici. Un tema delicato e di grande attualità, che richiede il coinvolgimento e la consapevolezza di tutta la comunità.

Sull’argomento interviene Irene Bandini, portavoce della Conferenza Donne Democratiche dell'Empolese Valdelsa: «Siamo molto contente che una delle prime tappe della Festa de l’Unità in circolo di Montespertoli riguardi i diritti delle donne e le libertà delle donne. Assieme al circolo abbiamo costruito un evento in cui parleremo di educazione sessuoaffettiva e violenza di genere, con esperti ed esperte provenienti da realtà attive sui territori sul tema dei diritti e della parità. Siamo convinte che la lotta contro la violenza di genere e per l’affermazione della parità parta dall’introduzione dell’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, un’educazione strutturata, per tutte e tutti, declinata per i diversi gradi, ma finalizzata a cambiare il paradigma delle relazioni, da un modello patriarcale a un modello di equità e condivisione».

«Questa seconda tappa della Festa de l'Unità rappresenta un'importante occasione per stare insieme e discutere di temi cruciali per la nostra comunità – dichiara Giacomo Giusti, segretario del Partito Democratico di Montespertoli. Parlare di educazione affettiva e prevenzione della violenza di genere è fondamentale per costruire un futuro di rispetto e parità. Invitiamo tutti a partecipare, sia per contribuire alla riflessione sia per condividere un momento di convivialità e dialogo».

Alle ore 13:00, seguirà un pranzo sociale con menù toscano: antipasto tipico, penne strascicate (con variante al pomodoro per i più piccoli), salsiccia e fagioli (wurstel per bambini), dolce, acqua e vino. Il costo del pranzo è di 20€ per gli adulti e 10€ per i bambini fino a 12 anni. Si consiglia di prenotare al numero 339-6811925.

L'evento fa parte del percorso itinerante della Festa de l'Unità, che coinvolge i circoli Arci delle varie frazioni, proseguendo il cammino iniziato con la prima tappa a Montagnana.

Per maggiori informazioni e per scoprire le prossime date, vi invitiamo a seguire i canali social del Partito Democratico di Montespertoli:

- Facebook: @partitodemocraticomontespertoli

- Instagram: @partitodemocraticomontespertoli

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate