Mozione multiutility passata con soli 2 voti: il centrodestra critica il PD

La mozione di Filo Rosso sulla Multiutility discussa nel Consiglio Comunale del 30 Settembre scorso, aveva lo scopo di portare il dibattito sulla gestione del servizio idrico specialmente, ma non solo, per ciò che riguarda l'acqua potabile, anche se in futuro abbraccerà altri aspetti. Nel corso della seduta abbiamo potuto constatare un atteggiamento, diciamo attendista o possibilista, da parte del sindaco ( il gruppo del PD è stato sostanzialmente silente).

La posizione del PD, almeno a giudicare dalle parole del primo cittadino è piuttosto incerta, forse in attesa di ordini dall’alto?! E' evidente che il sindaco con la sua posizione attendista si vuol lasciare aperta una possibilità di adesione, in un prossimo futuro, senza essere totalmente sconfessato.

In fase di votazione si è registrato un fatto che non crediamo sia mai esistito nel Comune di San Miniato, ovvero che una mozione venga approvata con soli due voti, provenienti dalle minoranze, una consigliera di Filo Rosso, ed una consigliera del gruppo misto, mentre il gruppo PD è rimasto irretito nella sua inesperienza. Non presentando emendamenti veri e propri, astenendosi in fase di votazione, il centrodestra cogliendo evidente lo sbandamento del gruppo PD si è astenuto dando scacco allo maggioranza.

Risultato: La mozione di Filo Rosso passa con soli 2 voti favorevoli e 13 astenuti. Crediamo sia la prima volta che una mozione venga approvata senza i voti del PD.

I gruppi di FI e FDI nei loro interventi hanno ribadito che eventuali nuove società che gestiranno il sistema idrico in senso lato, dovranno avere maggioranza pubblica , che non abbiano fine di lucro. Non ci devono spaventare eventuali quotazioni in borsa della nuova società, purchè lo scopo prioritario sia reinvestire gli utili per migliorare strutture e ridurre le tariffe che ad oggi in provincia di Pisa con Acque spa il cittadino paga quasi 4 eu/mc, a Lucca si paga circa 2eu/mc , a Milano quasi 1eu/mc.

Evidentemente c'è qualcosa che non va bene.

Il gruppo vigilerà perchè si ottengano tariffe più basse.

Gruppo Forza Italia, Fratelli d'Italia, San Miniato

