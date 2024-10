Porte aperte alla Misericordia di Empoli: sabato 12 ottobre arriva VolonTiamo

La Misericordia di Empoli apre le sue porte per VolonTiamo: l’appuntamento è in programma sabato 12 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, nella sede storica in via Cavour 32 a Empoli.

Due ore dedicate a raccontare il mondo Misericordia a tutto tondo, con i tanti servizi e le persone che ogni giorno si impegnano per offrire supporto e assistenza ai cittadini del territorio. Durante l'evento, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere da vicino i vari settori in cui opera la Misericordia. Potranno inoltre scoprire come diventare volontari e contribuire attivamente alle attività che l’Arciconfraternita porta avanti sul territorio: come la mensa del Centro Emmaus, i trasporti, l’animazione alla residenza sanitaria assistita (RSA) Vincenzo Chiarugi, l’ambulanza, la centrale operativa, la Protezione Civile e l’assistenza sociale e domiciliare.

Sarà un momento informativo per tutti i cittadini e un’opportunità di condivisione per i volontari che già indossano la casacca della Misericordia, e che per l’occasione racconteranno le loro esperienze all’interno dell’Arciconfraternita. VolonTiamo è un evento aperto a tutti: a chi desidera entrare a far parte della grande famiglia giallociano, mettendo le proprie competenze e il proprio tempo al servizio degli altri, ma anche a chi è semplicemente incuriosito dal mondo del volontariato e vuole saperne di più.

Lo slogan scelto per presentare l’evento, “Ama la tua comunità, diventa volontario”, vuole sottolineare proprio l’atto d’amore che sta alla base del volontariato in ogni sua forma. Ogni servizio e ogni azione sono alimentati dall'impegno dei volontari, persone comuni e non supereroi, che scelgono di dedicarsi agli altri con amore e disponibilità. “Essere volontario - spiega il Provveditore della Misericordia di Empoli Gionata Fatichenti -significa prima di tutto darsi al prossimo e dedicare parte del proprio tempo per il bene degli altri. Ma è anche un viaggio straordinario di cuore e crescita all’interno di sé stessi e della comunità a cui apparteniamo. Ognuno di noi può fare la differenza, basta volerlo. Come diceva Madre Teresa di Calcutta: ‘Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo’”.

Con VolonTiamo la Misericordia di Empoli, un’istituzione con una storia secolare, vuole raccontarsi in modo più profondo come spiega il Governatore Francesco Pagliai: “'La nostra storia ci mostra come, sin dalle origini, la Misericordia si sia impegnata nel trasporto dei malati, un servizio che ancora oggi portiamo avanti con impegno e che spesso ci caratterizza agli occhi di molti cittadini. Ma siamo molto di più: ognuno può dare il proprio contributo in tantissime attività. Possiamo offrire sostegno con piccoli gesti, come accompagnare una persona a una visita medica, aiutarla a fare la spesa o portarla a visitare un parente lontano che non vede da tempo. Il nostro appello è rivolto a tutti: cerchiamo cuori coraggiosi e mani pronte, perché c'è sempre qualcosa da fare. Vi aspettiamo”.

In occasione di VolonTiamo, saranno presenti i responsabili dei vari settori della Misericordia, disponibili a rispondere a domande e fornire informazioni sulle attività in corso e sui progetti futuri.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate