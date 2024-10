Rsa Villa San Giusto, gli ospiti inscenano 'La bella addormentata nel bosco'

Nella Rsa “Villa San Giusto” di Prato è arrivata, negli ultimi giorni estivi, la Bella Addormentata nel Bosco, con tanto di principe, fate e strega cattiva. La direttrice e l’equipe della struttura di gestione Sereni Orizzonti hanno organizzato uno spettacolo con gli ospiti, includendoli nella recita del classico Disney.

Un pomeriggio nella RSA di Prato si è trasformato in un palcoscenico, in cui ospiti e operatori si sono cimentati nella recita di alcune scene della Bella Addormentata nel Bosco, calandosi nella parte con tanto di costumi di scena. «Abbiamo rappresentato il momento del battesimo della principessa, la maledizione della tredicesima fata e l’arrivo del principe per interrompere il lungo sonno della Bella Addormentata» – racconta la direttrice Carla Bartolini – «mentre l’animatrice leggeva la fiaba a voce alta, intorno prendevano vita le scene narrate: i nonni interpreti, supportati dal personale, hanno recitato la loro parte, entrando nel personaggio e divertendosi» conclude.

La recita è stata interamente ripresa e montata in un video dalla direttrice, con tanto di scene bloopers e dietro le quinte, che verranno proiettate nella sala comune in modo da poter rivivere, nei giorni successivi, le belle emozioni. Questi momenti di socializzazione, risate e divertimento di gruppo rappresentano importanti occasioni terapeutiche, per migliorare l’umore ed allenare la memoria degli anziani.

La residenza “Villa San Giusto” di Prato può accogliere anziani con diversi gradi di non autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con 91 strutture e 6 mila posti letto in Italia e all’estero.

