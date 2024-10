Via Roma in festa, buona la prima. Mantellassi: "Un modello da replicare"

Come si dice in questi casi, buona la prima. L’evento ‘Via Roma in festa - Cibo in strada' che si è svolto sabato 5 ottobre 2024 è stato un successo di pubblico. Organizzato da otto locali di ristorazione di via Roma (Lux, La Beccheria, Unto, L’Orto, Il Grillo, Mezzadria, C.Risiamo, Ramerino in blu) sotto la direzione artistica e l'organizzazione di Paolo Picchi, il format guarda già al futuro: la seconda edizione sarà in primavera.

“La sfida di allargare la strategia di valorizzazione del centro anche alle zone limitrofe è iniziata – ha commentato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -. Abbiamo sperimentato la chiusura per una sera per restituire la strada ai cittadini. Gli eventi sono stati pensati direttamente dai commercianti della via. Stiamo studiando di replicare, in forma più estesa, questo modello anche il prossimo anno. Sostegno al commercio, collaborazione con i commercianti e spazi di vitalità. Grazie all’assessore Adolfo Bellucci per aver seguito la nascita di questo evento”.

‘Street food’ di gusto, sfilata di moda (per la regia di Samanta Fornaini), dove sono state presentate le nuove collezioni autunno/inverno di molti store empolesi. Presenti per l’occasione: Metamorphosis the Beauty Space, Creazioni Imola, Ottica Pianigiani, Milano Accessories, Daniela Calzature, Stortini Studio, Diaz Sessantaquattro. Ad accompagnare la serata, la cantante Irene Fallani e il giovanissimo talento acrobata illusionista Dolce Denys. A presentare l’evento, Paolo Picchi, Gabriele Volpini in consolle.

La ‘nota’ più dolce e significativa è stata dettata dalla vendita di 122 gelati messi a disposizione da Sammontana, presente con il tipico carretto, da cui sono stati ricavati 365 euro devoluti alla associazione Astro e Centro Donna di Empoli, in occasione dell'Ottobre Rosa. E per dare informazioni utili sul mese della prevenzione dal tumore al seno, è stato allestito un gazebo proprio dall'associazione Astro.

I supporter dell’evento: ElioSport ’82, Tinghi Motors, Empoli Rent, Autocarrozzeria Snoopy, Vittoria Assicurazioni. Media partner Radio Lady e gonews.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

