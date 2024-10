Novità a Empoli, una volta al mese ecco 'Antiquari in centro'

Esposizione e vendita di ‘pezzi’ d’antiquariato antichi, complementi d’arredo, libri, dischi e arte da collezione, trenta banchi espositivi ancora in crescita, ogni secondo sabato del mese, una piazza di una bellezza avvolgente. Tutto pronto per il debutto ufficiale di un nuovo evento nel cuore del centro storico di Empoli con ‘sede’ in piazza Farinata degli Uberti: ecco “Antiquari in centro”, primo appuntamento il 12 ottobre 2024 in orario dalle 8.30 alle 19.30.

L’idea nasce da alcuni commercianti del centro storico di Empoli con l'obiettivo di dare prestigio e valore alla città e catturare l'interesse dei paesi limitrofi e non solo. Un progetto ambizioso di cui essere orgogliosi.

Si tratta di un evento che prevede la presenza di espositori esperti, già attivi sul mercato regionale e nazionale desiderosi di far scoprire prodotti di qualità. Per questo “Antiquari in centro” si rivolge agli appassionati dell’antiquariato e del collezionismo, ma anche a semplici curiosi e amanti del bello e della ricerca.

Da piazza Farinata degli Uberti ad altre location della città, sono sette le date da segnare in agenda spalmate ogni secondo sabato del mese da ottobre 2024 a maggio 2025.

Un lavoro di squadra, il Comune per il suo sollecito sostegno, l’associazione Centro Storico per la coordinazione, tutti coloro che si sono impegnati personalmente nella realizzazione, gli sponsor (Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, le farmacie Chiarugi e Valorosi ed il Golf Bellosguardo di Vinci), i commercianti che hanno contribuito economicamente e moralmente.

Gli organizzatori: Stefano Cantini, Stefano Jelusich, Carlotta Salvadori, Francesca Pratesi, Cristiana Gazzarrini

LE DATE - Ogni secondo sabato del mese appunto, da ottobre 2024 a maggio 2025: 12 ottobre e 9 novembre 2024, 11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo, 12 aprile e 10 maggio 2025, sempre dalle 8.30 alle 19.30.

LE DICHIARAZIONI - "Come le piazze più prestigiose della Toscana, anche Empoli avrà il suo mercatino dell'antiquariato in piazza Farinata, il 'salotto buono' della città – sottolinea il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi -. E il programma prevede un evento una volta al mese: questo rientra negli obiettivi della nostra amministrazione di una programmazione sempre più attenta ai bisogni del centro di Empoli, anche con appuntamenti diversificati. Aspettiamo tanti empolesi e cittadini dagli altri comuni per questa piacevole novità nel Giro".

“Un evento nuovo mai organizzato prima nella nostra città sulla scia di ‘Piazzetta della Quiete’ e ‘Via Roma in festa’ a cui la comunità ha risposto positivamente – commenta l’assessore al Commercio del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci -. Il mercato dell’antiquariato e del collezionismo si rivolge agli amanti del genere ma non solo. L’auspicio è che venga piano piano apprezzato anche fuori Empoli. L’amministrazione è davvero contenta della collaborazione proficua con i commercianti del centro storico e di quanto sia importante lavorare a fianco per nuove idee e proposte”.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

