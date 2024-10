Over 60 pistoiesi in gita, alla scoperta del territorio grazie a “Socialmente”

Per la stagione autunnale 2024 il Comune di Pistoia, con il progetto “Socialmente”, ripropone le gite dedicate alla terza età. Dopo la grande partecipazione alla programmazione primaverile ed estiva, il progetto di socializzazione dedicato agli ultrasessantenni ha messo quindi in calendario per gli ultimi mesi dell’anno due tipologie di visite: gite di mezza giornata o di un giorno intero. Il primo appuntamento con le gite di mezza giornata è per sabato 26 ottobre alla Fondazione Tronci. Per le gite di un giorno si inizia domenica 17 novembre.

«Il Comune di Pistoia rinnova il suo impegno con il progetto "Socialmente" anche per l'autunno – evidenzia Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale –. Siamo molto soddisfatti della risposta in termini di adesione ricevuta nelle scorse stagioni e con piacere offriamo nuove opportunità di socializzazione, soprattutto per chi si trova in una fascia d’età che spesso può soffrire di isolamento. Le gite sono un’occasione preziosa per scoprire o riscoprire il nostro territorio e le sue bellezze, nonché per rafforzare i legami tra le persone e vivere momenti di condivisione e svago».

Le gite di mezza giornata, alla scoperta di luoghi e tesori di Pistoia e dintorni, sono completamente gratuite e con prenotazione obbligatoria. Il primo appuntamento è dedicato a nonni e nipoti e avrà luogo sabato 26 ottobre, alle 15 alla Fondazione Tronci, alla scoperta di strumenti e musiche dal mondo e comprenderà anche un’esibizione musicale. Giovedì 14 novembre è in programma la visita alla Chiesa dell’Autostrada del Sole, in occasione del 60° anniversario dalla sua costruzione, con partenza da piazza San Francesco alle 14.30 con rientro nel tardo pomeriggio. L’ultimo appuntamento è invece previsto per sabato 30 novembre con la visita alla Casa di Zela a Quarrata e alla raccolta di oggetti della vita contadina in essa conservati. La gita offrirà la possibilità di una passeggiata nella riserva naturalistica la Querciola. La partenza è prevista anche in questo caso da piazza San Francesco alle 14.30, con rientro nel tardo pomeriggio. Il numero massimo consentito per gita è di 30 partecipanti (unica eccezione per la visita alla Fondazione Tronci, che prevede un massimo di 25 partecipanti).

Per coloro che volessero trascorrere un’intera giornata fuori porta, due sono gli appuntamenti proposti dal programma di gite di un giorno. Domenica 17 novembre è in calendario la gita alla volta della “Festa della Castagna 2024” di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, con pranzo in trattoria locale. Seconda meta in programma è Gubbio, giovedì 12 dicembre con visita al presepe a grandezza naturale e pranzo in un ristorante locale. Le partenze, previste in mattinata da piazza San Francesco (ore 8 per Fivizzano e 7.30 per Gubbio), prevedono in entrambi i casi il rientro a Pistoia in serata. Per le gite giornaliere il costo del noleggio del bus è sostenuto, in parte, nell’ambito del progetto. Saranno a carico dei partecipanti, invece, il costo del ristorante ed eventuali ulteriori spese personali. Il costo di partecipazione richiesto è di 40 euro a persona.

Gite di mezza giornata e gite giornaliere del progetto “Socialmente” sono rivolti ai cittadini over 60 residenti a Pistoia, con l’obiettivo di fornire loro occasioni di incontro e di scoperta di luoghi sia conosciuti che mai visitati prima, rispondendo al contempo alle esigenze sempre più comuni di partecipazione attiva alla vita sociale

Il progetto è a cura del Comune di Pistoia e delle associazioni AUSER Territoriale Pistoia, A.N.T.E.A.S. Pistoia, Arciconfraternita Misericordia Pistoia, A.P.D. Pistoia APS e A.R.C.I. Comitato Provinciale di Pistoia.

Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono prenotarsi al punto informativo AnzianInforma in via del Can Bianco 33, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30, telefono 0573 505243. La prenotazione si effettua esclusivamente presentando la tessera sanitaria del diretto interessato. La priorità verrà data a coloro che hanno preso parte a un numero inferiore di gite e/o soggiorni estivi.

Fonte: Comune di Pistoia - ufficio stampa

Notizie correlate