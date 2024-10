Il segretario Fiom, De Palma, alla Dumarey in vista dello sciopero automotive

In preparazione allo sciopero nazionale unitario del settore auto e componentistica con manifestazione a Roma (“Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro più giusto”), in programma il prossimo 18 ottobre, il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, sarà presente al volantinaggio della Fiom che si terrà dalle 7:30 alle 8:30 venerdì 11 ottobre davanti ai cancelli della Dumarey a Luciana (Fauglia, Pi, presso SS 206, Km 28).

Alle 10:30 previsto un punto stampa, sul tema sulla situazione di Stellantis e in generale del settore automotive in Italia e in Europa, e sulle motivazioni dello sciopero del 18 ottobre.

La Dumarey (ex Vitesco, ex Continental) è la più grande azienda di componentistica auto in Toscana, conta 1200 dipendenti.

Fonte: Ufficio Stampa

