Calano le compravendite di immobili in Toscana: Lucca e Siena giù, Pistoia isola felice

Quanto cambiano le compravendite di immobili nel giro di un anno? E se questo anno è il 2024, contrassegnato da una costante crisi economica, quali sono i numeri? Va da sé che almeno in Toscana si è registrato un calo, in alcune zone attenuato e in altre più forte. In città a Grosseto, Lucca e Siena i dati fanno un po' impallidire, ma ci sono anche aree dove il segno è positivo: un esempio è la provincia di Pistoia.

Sono info fornite da Tecnocasa. A livello nazionale il secondo trimestre del 2024 vede a livello nazionale, dopo trimestri di calo, una ripresa dei volumi dell’1,2%, rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo i dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate analizzati dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa. In Toscana, lo vediamo assieme, il segno più diffuso è il meno.

Partiamo dal capoluogo, Firenze. Nel primo semestre del 2023 le compravendite furono 2541, un anno dopo 'solo' 2362: il calo è del 7%. In calo anche i dati della Metrocittà che scende del 3,7%.

Il calo più vistoso è in città a Siena: da 334 a 279 compravendite in dodici mesi, -21%. In controtendenza ai dati in provincia di Siena, che è in crescita dello 0,4%. Segno meno anche a Lucca città, -17,2%, e anche a Grosseto città, -17,9%; nelle rispettive province i cali registrati sono del 5,6 e del 9,1%.

394 erano le compravendite un anno fa nelle città di Massa e Carrara, adesso 340: è il 13,5% in meno. In provincia invece è -5,4%.

Cala del 9.7% il numero di compravendite a Livorno città, che diventa del 5% se si guarda la provincia. Molto diversa la situazione a Pisa, dove si scende in maniera attenuata in città (è -1,4% rispetto al primo semestre 2023) ma in provincia c'è un -9%. A Prato città segno meno del 6,5%, in provincia altro segno meno del 5,1%.

E allora dove si cresce? Detto della provincia di Siena, il rialzo maggiore è in provincia di Pistoia, dove si passa da 1103 a 1136 compravendite: +2,9%. Anche Pistoia città sorride, è +0,6%. In rialzo dell'1,6% anche le compravendite in provincia di Arezzo, mentre in città si scende del 3,8%.

Notizie correlate