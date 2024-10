Giornate Fai d'Autunno e mostra del tartufo, weekend di eventi per Palaia e Forcoli

La delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Pisa ha scelto Palaia per il primo esperimento di visita a un Borgo, che domenica 13 ottobre apre i suoi luoghi d’arte più belli al pubblico. Non la tradizionale visita ad un unico sito storico-artistico ma l’invito a scoprire tutto il piccolo paese medievale ricco d’arte e di storia, con luoghi aperti e visitabili per tutta la giornata.

"Siamo orgogliosi che la delegazione FAI di Pisa abbia scelto Palaia per proporre l’esperimento di visita al Borgo, siamo certi che il nostro patrimonio artistico non deluderà nessuno" dichiara la Sindaca Marica Guerrini, che prosegue "per completare la giornata sarà possibile pranzare e cenare con interessanti sconti nei nostri ristoranti oppure alla 38ma mostra mercato del Tartufo di Forcoli, altro raduno di eccellenze del territorio".

I luoghi con visita guidata a cura della delegazione FAI e dei volontari comunali sono la Pieve di San Martino, capolavoro d’arte romanica e gotica del XIII secolo, la chiesa di Sant’Andrea, piccolo "museo" di opere dei Della Robbia e del Valdambrino e il palazzo comunale, con il giardino e gli affreschi di Luigi Ademollo nella sala della Giunta, recentemente restaurata. E poi ancora il muro di Ferdinando, la storia del famoso detto "Peggio Palaia" e altro ancora.

"È un’occasione unica per visitare i nostri tesori, rivivere la storia di Palaia e scoprire qualche curiosità, sia per chi non è mai venuto nel nostro Comune, sia per chi lo abita e lo conosce. Passeggiando per le vie del Borgo immersi in secoli di storia sarà poi piacevole fare una pausa per degustare le prelibatezze delle nostre attività o prendere appunti per tornare una seconda volta" dichiara la consigliera delegata alla cultura Eleonora Tomba.

Le visite guidate inizieranno alle ore 10:00 e termineranno alle ore 19:00 (ultimo ingresso ore 18:00). Per quanto riguarda la viabilità, sono disponibili i parcheggi in Piazza G. La Pira, Piazza del Mercato e delle scuole medie. Per l’accesso da Forcoli e dalla S.P. La Fila, sarà disponibile un servizio navetta in località Partino dalle ore 9:30 alle ore 16:00.

Mostra mercato del tartufo di Forcoli, con la 38esima edizione una nuova opera per il territorio

La mostra mercato del tartufo di Forcoli, in scena nel weekend dell'11, 12 e 13 ottobre 2024, è giunta alla 38esima edizione: il calendario degli eventi è consultabile su www.tartufodiforcoli.it. Un'edizione, prosegue una nota del Comune che patrocina e collabora da sempre all'evento, dal valore ancor più significativo in quanto l’Amministrazione Comunale, conseguentemente al bando promosso per l’adozione della rotatoria S. Andrea, inaugurerà una scultura rappresentativa donata dalla Savini Tartufi srl, aggiudicataria del bando.

Il tema del bando prevedeva la valorizzazione del Comune di Palaia come "città del tartufo" e "città dei presepi". La Società Savini Tartufi srl, guidata da Cristiano Savini, erede di una famiglia unita e operosa dedita alla ricerca e trasformazione del tartufo e piena di amore per la natura, ha proposto una opera art-igianale coniugando una fusione tra i temi del bando. La Savini Tartufi ha così affidato l’ideazione del progetto a due professionisti locali, l’Arch. Sauro Di Sandro ed il Prof. Daniele Morelli, e la sua realizzazione all’artigiano Matteo Sardelli. Così i due ideatori in merito alla realizzazione dell’opera: "Coniugare "sacro e profano" in una sola opera non è stato semplice ma la volontà della famiglia Savini di partecipare sentimentalmente al proprio territorio, il piacere della sfida, l’entusiasmo e i consigli del Fabbro esecutore, ci hanno convinto a fare il lavoro. Per armonizzare i due temi richiesti, ci siamo avvalsi della figura geometrica del cerchio. Inizio e Fine, un equilibrio continuo generatore di energia che si amalgama al paesaggio circostante. Fuori dal cerchio un infinito che alimenta la fantasia del fruitore, un interno come placenta custode di segni astratti, ma evocativi di sentimenti emozionali e spirituali. Abbiamo usato uno stilema facile, steso con artigianalità per renderlo facilmente leggibile a tutti e in particolare alla comunità di Palaia. Ci auguriamo che l’opera art-igianale attivi una relazione con il pubblico e valorizzi l’ingresso al tessuto urbano".

Dal dicembre 2021, la "ricerca e cavatura" del tartufo fa parte della lista UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale; per questo, dedicare oggi una scultura anche a questo tema, per un territorio vocato a questa attività assume un significato ancora più profondo. L’inaugurazione della scultura avverrà sabato 12 ottobre, alle ore 10:00, alla presenza delle autorità comunali, degli ideatori, del rappresentante della Savini Tartufi e dei rappresentanti della terra dei presepi.

Notizie correlate