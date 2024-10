Kit per la raccolta dei rifiuti 2025, distribuzione al via a Santa Maria a Monte

A partire dalla fine del mese di ottobre 2024 avrà inizio, come ogni anno, la distribuzione dei kit per la raccolta dei rifiuti per l’anno 2025. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione per la distribuzione dei kit con le Associazioni di volontariato: Pubblica Assistenza di Ponticelli e le Misericordie di Santa Maria a Monte e Montecalvoli. Si conferma anche la distribuzione diffusa nelle varie zone del territorio comunale, in particolare presso: il Circolo ARCI di San Donato, il Centro Peppino Impastato in via Cappelletto, il Circolo UISP di Cerretti, la sede della Pubblica Assistenza di Ponticelli, la sede della Misericordia di Montecalvoli, il Palazzo Comunale per Santa Maria a Monte. Ogni cittadino potrà ritirare il proprio kit nella sede che preferisce, a prescindere dal proprio indirizzo di residenza.

"Visto il risultato positivo dello scorso anno - dichiara il Sindaco Manuela Del Grande, - abbiamo deciso di proseguire la collaborazione con le associazioni di volontariato al fine di distribuire su tutto il territorio i kit per la raccolta differenziata. Ci tengo quindi a ringraziare personalmente i volontari delle Misericordie e della Pubblica Assistenza, così come i Circoli e le Associazioni che li ospiteranno durante le giornate di distribuzione". Ribadisce poi Del Grande: "Crediamo che il modello costruito in questi due anni rappresenti un importante esempio di come la collaborazione tra il Comune, le Associazioni di volontariato, le attività e la cittadinanza tutta sia la chiave per raggiungere i migliori risultati nel modo più efficiente".

"Rispetto agli anni precedenti, una sola differenza - spiega l’Assessore Laura Falorni, - Il kit distribuito per le utenze domestiche conterrà unicamente i sacchi destinati alla raccolta dell’indifferenziato con il classico bar-code identificativo, quest’anno di colore grigio. Il kit per le utenze non domestiche invece si limiterà ai bollini da applicare sui sacchi dell’indifferenziato. L’acquisto degli altri sacchi potrà essere effettuato autonomamente dai cittadini, ricordando che per la raccolta del multimateriale è sufficiente un sacco qualsiasi, purché sia trasparente, mentre per la raccolta del rifiuto organico andrà bene qualsiasi sacco biodegradabile".

Il Sindaco aggiunge: "Si tratta di una scelta, data dagli aumenti imposti da Geofor, nel piano economico-finanziario, con ricadute sulle tariffe a carico dei cittadini. Tale scelta non è stata facile, ma è apparsa inevitabile". A questo proposito Manuela Del Grande tiene a precisare che già molti altri Comuni da anni non forniscono alcun tipo di sacco alla cittadinanza, cosa che, invece, a Santa Maria a Monte, fintanto che le condizioni lo hanno permesso, è sempre stato garantito. L’obiettivo rimane quello di migliorare il servizio, ed è su questo che stiamo premendo nel confronto con l’azienda Geofor, potenziando nell’ultimo periodo il servizio di pulizia delle campane del vetro e di raccolta dei rifiuti abbandonati.

