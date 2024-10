Nuova illuminazione pubblica su alcune rotatorie del territorio provinciale

In arrivo nuova illuminazione pubblica su alcune rotatorie del territorio: la Provincia di Pisa ha investito 120mila euro di risorse, per una viabilità sempre più sicura. Vediamo nel dettaglio gli interventi.

“E’ stato ultimato il nuovo impianto di illuminazione tra la sp64 della Fila e la strada comunale Pian di Roglio, che collega i centri abitati di Capannoli e Forcoli”, afferma il Presidente Massimiliano Angori. “L’intersezione è stata costruita alla fine degli anni ’90, nell’ambito della costruzione del secondo lotto della Sp 64 della Fila, era illuminata da fari a livello del terreno posti all’interno dell’aiuola centrale, la cui gestione era a carico del Comune di Capannoli. Così, sia per la tipologia di impianto, sia per l’usura cui la stessa illuminazione è stata sottoposta, e su richiesta del comune di Capannoli, che si è reso disponibile alla gestione dell’impianto di illuminazione una volta realizzato, la Provincia di Pisa, come prassi in casi analoghi, si è attivata per prevedere la nuova illuminazione della rotatoria. Il nuovo impianto sarà costituito da 6 pali di illuminazione da posizionarsi all’interno dell’aiuola centrale della rotatoria esistente. Trattandosi di ambito extraurbano è stata fatta la scelta di utilizzare pali a resistenza passiva, considerata anche la conformazione a “cupola” dell’aiuola in terra che di fatto riduce la possibilità di impatto con i pali”, aggiunge il Presidente.

“Sarà, inoltre, riattivato l’impianto danneggiato sull’intersezione a rotatoria tra la SP44 Santa Croce Ponte a Egola e lo svincolo FiPiLi, lato Ponte a Egola, nel Comune di San Miniato. I dettagli di gestione saranno concordati con l’ente comunale. L’impianto di pubblica illuminazione, realizzato circa 15 anni or sono nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza degli svincoli della SGC FIPILI, prevede adesso anche le fasi di allacciamento e attivazione, visto che fino ad ora si trattava di impianto non messo in funzione”, spiega Angori. “Infine, è stato ripristinato l’impianto di illuminazione danneggiato, e oggetto di furto di cavi, sulla rotatoria tra la Sp70 Bretella del Cuoio e la Sp66 Nuova Francesca, nel Comune di Santa Croce. Da sottolineare che tutti i ripristini e la realizzazione degli impianti messi a punto con queste risorse, che lo ricordo ammontano a 120mila euro, sono stati realizzati in base a un sempre maggiore efficientamento energetico, che apporta benefici in termini di sostenibilità economica, oltre che aumentare sempre più la sicurezza della nostra viabilità”.

Fonte: Provincia di Pisa - Ufficio Stampa

