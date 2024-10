Ritardi nell’apertura del reparto dialisi, Meini (Lega): "Entro metà ottobre l’opera doveva essere conclusa"

“Siamo stufi di essere presi in giro da chi gestisce, malamente, la Sanità regionale, capace solo di fornire date a caso, esclusivamente per mettere a tacere l’opposizione ed i cittadini che chiedono, giustamente, risposte", così Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega, in merito alla persistente e colpevole indeterminatezza sulla conclusione dei lavori(che dovevano terminare, come a noi riferito, a metà ottobre) del reparto dialisi dell’ospedale di Pontedera.

“Immaginiamo e comprendiamo, dunque, pienamente l’amarezza dei pazienti e dei loro familiari che, da anni, attendono di poter essere curati in una struttura adeguata e non in un container - prosegue - I malati meritano rispetto e la giusta attenzione da parte delle Istituzioni, vero Presidente Giani ed Assessore Bezzini? Pretendiamo, quindi, che il responsabile della sanità in Toscana, dichiari apertamente quando sarà operativo il predetto reparto. Non siamo più disposti, infatti, al pari di chi è dializzato, ad essere beffeggiati da chi dovrebbe garantire la massima e funzionale assistenza a persone malate che non ne possono più di questi insopportabili rinvii; il limite della decenza ci pare essere abbondantemente superato. Il Governatore, invece di fare riunioni con gli addetti stampa delle Asl per dettare le linee guida, alfine di nascondere problemi come questo, s’indigni, invece, di fronte a mancanze come quella pontederese”.

Gruppo Lega

