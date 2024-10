Alla TTG di Rimini la Toscana promuove turismo familiare, artigianato artistico e patrimonio UNESCO

Turismo familiare in primo piano. Ma anche artigianato artistico e patrimonio UNESCO. La Toscana alla 61a edizione della TTG di Rimini (dal 9 all’11 ottobre), col proprio stand curato dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, punta soprattutto su questo per valorizzare la propria offerta.

L’appuntamento principale riguarda proprio il turismo familiare. Oggi, 9 ottobre, al panel dal titolo ‘Tuscany for families’, l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras, il direttore di TPT Francesco Tapinassi e la collaboratrice per il progetto Flavia Fagotto, hanno presentato la Carta dei valori per il turismo familiare, tema chiave scelto dall’agenzia che da oltre due anni ha attivato gruppi di lavoro e coinvolto gli operatori sul territorio. La Carta individua sette valori di riferimento che riflettono la tradizionale cultura dell’accoglienza toscana e mirano ad aumentare e migliorare le offerte di soggiorno.

“La Toscana partecipa alla TTG con tutta la sua variegata offerta turistica – ha commentato l’assessore Marras -. Un appuntamento importantissimo per presentare, attraverso le nostre agenzie, il lavoro di un anno e le linee di sviluppo per la prossima stagione. Gli operatori italiani ed esteri possono così toccare con mano tutto il nostro impegno per realizzare i desideri di quanti vogliano scegliere la Toscana per viaggiare. Sostenibilità, turismo familiare, enogastronomico, artigiano sono i focus su cui si incentrerà il lavoro dei prossimi mesi”.

“Quest’anno – ha detto Tapinassi - la Toscana si presenta alla TTG puntando a valorizzare tre asset strategici della sua politica di promozione regionale: il turismo familiare, quello rivolto all’artigianato artistico e quello del patrimonio Unesco. Per i primi due sono stati realizzati altrettanti percorsi per la creazione dei prodotti e il coinvolgimento delle imprese, per il terzo abbiamo deciso di raccontare attraverso nuove partnership editoriali la varietà e l’unicità dei siti Unesco della Toscana”.

Ecco alcuni dei principali appuntamenti organizzati presso lo stand di TPT.

Nella mattinata del primo giorno l’assessore Marras ed il direttore Tapinassi hanno illustrato la guida ‘La Toscana patrimonio dell’umanità’, volume che promuove i 16 siti UNESCO accolti nel territorio. A seguire, dopo la firma di un accordo tra Vetrina Toscana e Associazione Nazionale città del vino, si è tenuto un incontro sull’artigianato artistico al quale hanno preso parte, oltre all’assessore Marras e al direttore Tapinassi, Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, Luca Tonini, presidente di CNA Toscana, Elisabetta Norfini, presidente CNA Toscana Centro, Elena Baistrocchi, direttrice della Fondazione arte della seta Lisio e Paola Lorenzini, coordinatrice CNA Turismo e commercio. Su Toscana Artigiana è stato attivato uno specifico Gruppo di lavoro coordinato da TPT per co-progettare, insieme agli operatori, il nuovo prodotto turistico e individuare i punti fondamentali dell'offerta. Ne è scaturita la Carta dei valori del turismo artigiano, mentre è in lavorazione l’Atlante della Toscana artigiana.

In tarda mattinata l'assessore Marras, il direttore di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo e la responsabile di Visittuscany Costanza Giovannini, hanno discusso di ‘Visittuscany, infrastruttura digitale e contenuti per l'accessibilità’. Nel pomeriggio presentati i 19 Ambiti turistici regionali presenti a Rimini ed incontro sul turismo femminile dal titolo ‘Toscane per scelta!’.

Domani, giovedì 10 ottobre, alle 10 ‘Tuscan Roots. Italea’, progetto promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) dedicato al Turismo delle radici. Dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 proseguono le presentazioni degli Ambiti turistici regionali.

Il giorno conclusivo, 11 ottobre, alle 11 ‘Appunti di viaggio e Girogustando’, con i progetti di Confesercenti Toscana e TPT realizzati da Vetrina Toscana e Confesercenti per scoprire storia, arte e cultura toscani attraverso tradizioni culinarie ed enogastronomiche. E alle 12 ’Arcipelago Toscano...cinquanta sfumature di blu!’ con focus sulle aree marine protette, ruolo e prospettive di azione.

Questi gli Ambiti turistici che sono a Rimini: Arezzo, Terre di Siena, Valdelsa Valdicecina, Pistoia e montagna Pistoiese, Valdichiana Aretina, Chianti, Garfagnana Valle del Serchio, Lunigiana, Costa degli Etruschi, Amiata, Maremma Toscana Area Nord, Area Pratese, Mugello, Valdinievole, Firenze e area fiorentina, Valdichiana Senese, Valtiberina, Maremma Toscana Area Sud e Piana di Lucca.

Fonte: Toscana Notizie