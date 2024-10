Aggredirono connazionale a Prato: a giudizio in cinque cinesi

Giudizio immediato per i cinque cittadini cinesi arrestati con l'accusa di tentato omicidio per la violenta aggressione contro un loro connazionale 42enne in un circolo a Prato, il Number One, la notte del 6 luglio.

La vittima, condannata in via definitiva per un omicidio risalente al 2006, fu prima colpita con una bottiglia di vetro, poi con un'arma da taglio e infine presa a pugni e calci: portata in ospedale dal gestore del locale, ha subito più interventi ed è tuttora ricoverata.

Secondo la procura pratese, il movente sarebbe stato il controllo del mercato delle grucce nel territorio pratese.

I cinque asiatici sono stati arrestati nei giorni successivi all'aggressione in Calabria e in Sicilia. Grazie alla videosorveglianza del locale pratese la polizia riuscì a individuare uno dei presunti aggressori e a reperire il suo cellulare. Con in mano lo smartphone gli agenti hanno potuto tracciare e fermare in Calabria l'auto con a bordo quattro dei cinesi arrestati. Il quinto, identificato dalle immagini della videosorveglianza, fè stato fermato a Catania sempre grazie al tracciamento del telefono.

