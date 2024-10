Assalto al picchetto a Seano, Cgil Toscana alla manifestazione a Prato

In riferimento all'Assalto al picchetto a Seano Prato, la Cgil Toscana parteciperà alla manifestazione indetta per domenica 13 ottobre alle 17 con concentramento a Prato, in via Galilei. Cgil invita le proprie strutture, i lavoratori e le lavoratrici a partecipare, in solidarietà agli aggrediti.

"E’ importante ribadire il no a ogni tipo di sfruttamento sul lavoro e che è inaccettabile il verificarsi di certe intimidazioni. Auspichiamo che si trovino quanto prima i responsabili e continueremo a batterci affinché la legalità sia non solo un valore ma soprattutto una pratica quotidiana" ha dichiarato il sindacato.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

