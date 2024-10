Casa Boccaccio, ecco l’audioguida per i più piccoli e le famiglie

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio continua ad investire su un progetto digitale di visita e conoscenza di “Casa Boccaccio”.

Dopo l’audioguida per gli adulti adesso è la volta di un’audioguida per i piccoli viaggiatori con un utilizzo che assume la forma di gioco e di caccia al tesoro: i bimbi che entreranno in Casa Boccaccio infatti dovranno trovare in ogni stanza il QR code, che li guiderà lungo un percorso di conoscenza della figura e l’opera di Boccaccio attraverso semplici indizi.

Anche questo progetto, come l’audioguida per gli adulti, è stato realizzato grazie agli studenti delle classi seconde della scuola media di Certaldo, una voce per ogni classe, in virtù di una convenzione tra l’Ente Boccaccio e l’Istituto Comprensivo di Certaldo.

Per ascoltare l’audioguida, disponibile da oggi, è sufficiente inquadrare con il proprio smartphone il QR-code che viene consegnato al visitatore sotto forma di cartolina.

La parte didattica, realizzata a scuola con la collaborazione degli insegnanti di lettere e di educazione artistica, ha portato alla creazione di 10 illustrazioni ispirate a una novella del Decameron per ogni giornata. I disegni, frutto del lavoro degli studenti, sono stati stampati su cartoline che verranno offerte in omaggio ai visitatori del museo, mentre la mostra con le opere degli studenti sarà visibile fino alla fine dell’anno.

Il progetto, ideato dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, iniziato nell'anno scolastico 2022/2023 e proseguito quest'anno, ha visto come referente per l'Istituto Comprensivo la prof.ssa Silvia Spini e per l’Ente Boccaccio la dott.ssa Martina Dani Recchi.

L’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio, che ha sede in Casa Boccaccio, ha infatti avviato da anni collaborazioni e convenzioni per la realizzazione di progetti scolastici, come visite guidate al Museo di Casa Boccaccio per scuole di ogni ordine e grado, laboratori didattici sulla figura di Boccaccio e tirocini.

“Una grande attenzione è stata rivolta a questo progetto dove la didattica si unisce al gioco e permette ai più piccoli di imparare divertendosi. L’obiettivo è proprio quello di coinvolgerli e familiarizzare con il territorio e le sue bellezze storico-artistiche ed è un altro passo verso l’accoglienza dei visitatori per valorizzare la casa dello scrittore certaldese, ha detto la presidente dell’Ente Boccaccio prof.ssa Giovanna Frosini. Anche questa iniziativa interattiva e digitale rientra nel quadro complessivo di attività che l’Ente sta portando avanti nel percorso per celebrare, nel 2025, i 650 anni dalla morte del grande autore del Trecento”.

Sarà possibile ascoltare l’audioguida anche sul sito e sulle piattaforme social dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.

