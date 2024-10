Crisi concia, Lega: "Giglioli assente all'incontro col ministro"

Sulla crisi del comparto conciario non passa giorno che qualche esponente del PD non dica la sua, ovviamente criticando il Governo che dovrebbe risolvere una crisi strutturale del settore moda latente da anni che né la Regione né i Comuni del comprensorio hanno mai affrontato con concrete iniziative o politiche innovative.

L’Ultimo intervento sulla crisi è quello del PD dei comuni del comprensorio del cuoio che oltre a ribadire i consueti attacchi al Governo denuncia l’assenza del Ministro del Lavoro Calderone ad un incontro ministeriale svoltosi a Roma nel settembre scorso. Il comunicato annuncia anche una assemblea pubblica sulla crisi del comparto moda alla quale interverranno Assessori Regionali e l’onnipresente Presidente del Consiglio Regionale, assemblea che si terrà alla Casa del popolo di Castelfranco.

La polemica è il sale della politica, ma non si può dire tutto e il contrario di tutto. Il PD ricorda l’assenza del Ministro Calderone, peraltro egregiamente rappresentato da esponenti ministeriali, ma si dimentica la grave assenza del Sindaco PD di San Miniato al recente incontro svoltosi a Roma con il Ministro del Made in Italy. E’ stato detto che il Sindaco doveva andare in Belgio ad un gemellaggio. Scusa deboluccia, perchè se la crisi economica del comprensorio stava veramente a cuore agli amministratori del PD, il Sindaco di San Miniato avrebbe dovuto partecipare alla riunione romana con il Ministro e il Vice Sindaco andare al gemellaggio, non viceversa.

Infine non possiamo non rammentare la recente filippica dell’Assessore Nardini che accusava la destra di strumentalizzare la situazione a fini di consenso. Ponendoci nella medesima ottica ci chiediamo per quale motivo una riunione pubblica sulla crisi del comprensorio alla quale intervengono Assessori Regionali e il Presidente del Consiglio regionale si svolge alla Casa del popolo e non in un luogo istituzionale o comunque non politicamente esposto.

Lega San Miniato

