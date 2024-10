Frana sulla SR 325 a Rasora, il presidente della Provincia di Prato: "Servono interventi strutturali"

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, anche nella sua qualità di presidente della Provincia di Prato, condivide le preoccupazioni espresse dalle categorie economiche e dai cittadini della Val Bisenzio a seguito della frana che ha interrotto la circolazione sulla strada regionale 325 all'altezza della località Rasora in Emilia Romagna.

"Quanto avvenuto sulla s.r. 325 in località Rasora crea ancora una volta disagi e difficoltà alle aziende e ai cittadini che vivono e lavorano in Val Bisenzio e che devono raggiungere il Comune di Castiglione dei Pepoli e l'Emilia Romagna. - sottolinea Calamai – Una situazione preoccupante che ci spinge a proseguire con forza quell'importante lavoro avviato con la Regione Toscana per definire quello che dev'essere il piano di sviluppo e di miglioramento della sr 325. Aspettiamo la convocazione degli enti interessati e della Regione Toscana stessa e riteniamo fondamentale, insieme alle categorie economiche, lavorare in stretta sinergia, affinché questa arteria strategica, che mette in connessione la la Toscana e l' Emilia Romagna, possa trovare anche da parte del governo nazionale la giusta attenzione e tramutarsi in importanti finanziamenti per realizzare gli interventi strutturali necessari".

Per Calamai è indispensabile avere adeguate risorse affinché possano essere trovate adeguate soluzioni per l'individuazione di una alternativa e la messa in sicurezza.

