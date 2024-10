L'associazione Stalking We Care fa appello ai fiorentini: "Si cercano volontari per aiutare vittime di violenza e bullismo"

L’associazione fiorentina Stalking We Care, impegnata nel sostegno alle vittime di stalking e bullismo, è alla ricerca di nuovi volontari per ampliare il proprio gruppo di supporto.

"Cerchiamo persone motivate e sensibili alle tematiche sociali - spiega il presidente dell'associazione, Giorgio Mameli, ma anche professionisti del settore come avvocati, psicologi e assistenti sociali, disposti a mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenze per aiutare e sostenere chi si trova in situazione di disagio e sopruso".

Swc, che non ha scopo di lucro, opera a favore della comunità offrendo assistenza e consulenza gratuita, promuovendo interventi sociali e di tutela dei diritti delle vittime. I volontari avranno l’opportunità di fornire un contributo significativo a favore della prevenzione e del contrasto a situazioni di stalking e bullismo collaborando con esperti e con le forze dell’ordine per offrire un primo ed immediato sostegno alle vittime.

Chiunque voglia unirsi alla missione di Stalking We Care può contattare il numero 3534262461 o scrivere una mail a stalkingwecareodv@gmail.com. Ulteriori informazioni su www.stalkingwecare.it

"Il contributo di ciascuno - conclude il presidente - può fare la differenza nel creare una rete di supporto efficace ed attenta alle esigenze di chi vive situazioni difficili".

