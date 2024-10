Lucca Comics & Games: Yoshitaka Amano protagonista

A Lucca Comics & Games, quest’anno, il grande padiglione monografico in piazza San Michele sarà dedicato al Maestro Yoshitaka Amano, autore della trilogia di poster ispirati a Giacomo Puccini. Uno spazio di 150 metri quadrati, con uno shop esclusivo, interamente ispirato a colui che fa parte dell’Olimpo degli Artisti dell’intrattenimento e delle mitologie contemporanee.

Oltre alla mostra Amano Corpus Animae, la prima e più grande retrospettiva europea a lui dedicata, per celebrare i suoi 50 anni di carriera, prodotta da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Milano e in programma dal 13 novembre 2024 al 1° marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore, Yoshitaka Amano sarà l’ospite di punta di questa edizione della manifestazione lucchese. Dopo lo svelamento del primo poster dedicato a Tosca (durante il Primo Atto, il 26 giugno, Ouverture) e il secondo ispirato a Madama Butterfly (Secondo Atto, il 25 settembre, Crescendo), Amano parteciperà personalmente allo svelamento del terzo ed ultimo poster durante la cerimonia di apertura dell’edizione 2024, mercoledì 30 ottobre alle 11.00 al Teatro del Giglio di Lucca. Un vero e proprio "Butterfly Effect”. A teatro sarà presente anche una rappresentanza dei backer che hanno partecipato alla campagna su Kickstarter, coloro che hanno voluto lasciare il proprio nome nella storia del Maestro.

Sarà possibile seguire questo momento anche in Piazza San Michele, dove sarà posizionato un grande ledwall sul quale si potrà vedere in diretta la cerimonia di apertura della manifestazione e lo svelamento della terza opera di Amano, che andrà a completare una delle facciate del padiglione, affiancando gli altri due poster.

ALL’INTERNO DEL PADIGLIONE - Esclusivamente per i visitatori che si recheranno nel padiglione di Piazza San Michele sarà possibile acquistare i fanticket per visitare la mostra Amano Corpus Animae, in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano a partire dal 13 novembre; non un semplice biglietto, ma un oggetto da conservare che renderà l’esperienza ancora più indimenticabile.

Tantissime le esperienze che si potranno fare dentro il padiglione dedicato a Yoshitaka Amano, da un'anteprima dell’esperienza VR prevista per la mostra Amano Corpus Animae di Milano che ci condurrà direttamente negli studi giapponesi del Sensei, alle signing session del Maestro. E poi ancora il merchandising ispirato alle sue opere più celebri e tantissime attività.

Saranno due le sessioni di autografi tenute da Yoshitaka Amano riservate a 200 fortunati che verranno estratti a sorte tra coloro che faranno acquisti all’interno del padiglione di Piazza San Michele: il 1° novembre dalle 10.00 alle 12.00 e il 2 novembre dalle 16.00 alle 18.00.

Disponibile nello store del padiglione anche lo speciale artbook, in versione regular e deluxe, aperto da un benvenuto a firma del Maestro Yoshitaka Amano, con lo straordinario intervento di Michael Moorcock, che in passato ha dichiarato come il maestro nipponico abbia catturato lo spirito essenziale dei suoi personaggi meglio di qualsiasi altro, e con i contributi del curatore della mostra Amano Corpus Animae Fabio Viola (già collaboratore culturale dell’area videogames di Lucca Comics & Games) e del direttore di Lucca Comics & Games, che entra nel dettaglio della collaborazione con il sensei in occasione di questa edizione del festival e ne esplora l’archetipo del femminile presente nella sua arte. Saranno disponibili anche le stampe Fine Art di tutti i suoi lavori più iconici, stampate grazie alla tecnologia Canon, partner tecnico di Lucca Comics & Games. Non mancheranno le t-shirt e la felpa esclusive. In esclusiva per chi farà acquisti nel padiglione anche il playmat ispirato a Final Fantasy.

Tra le proposte uniche anche il kit da disegno che Tintoretto Pennelli ha ideato ispirandosi direttamente alle colorazioni e caratteristiche delle opere di Amano.

Nel monografico - e non solo - BubbleTea (partner di Lucca Comics & Games 2024) sarà presente con 45.000 confezioni esclusive dedicate al Maestro raffiguranti quattro diversi soggetti: le tre immagini che Amano ha pensato per i poster di Lucca Comics & Games e una quarta dedicata a Water Warrior.

Continua l’impegno per la riduzione della plastica e la proposta di soluzioni riutilizzabili: in quest’ottica nasce la collaborazione con Ristogest che propone gli esclusivi bicchieri collezionabili ispirati alle opere del Sensei.

A rendere possibile la realizzazione del padiglione monografico sono stati Allestend, Paolini Digital Print e Eurotend, sponsor tecnici di Lucca Comics & Games.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON YOSHITAKA AMANO A LUCCA - Come ogni anno Palazzo Ducale ospiterà a Lucca le più belle esposizioni di autori nazionali e internazionali prodotte interamente da Lucca Crea in occasione di Lucca Comics & Games. Tra queste anche un’anteprima della mostra Amano Corpus Animae che, come le altre, sarà inaugurata sabato 19 ottobre alle 17.00. Nucleo centrale dell’anteprima lucchese è il periodo giovanile della produzione del Sensei, forse quello meno noto dal grande pubblico. Quindici anni di carriera trascorsi nello studio di animazione Tatsunoko Production in cui, prima come animatore e poi come character designer, ha contribuito alla creazione di cartoni animati cult tra il 1967 ed il 1982 come Mago Pancione, Judo Boy, Ape Magà, Pinocchio, Yattaman, Hurricane Polimar, Tekkaman.

La prima occasione di incontrare il maestro Amano a Lucca sarà il 30 ottobre alle 11.00, in occasione della cerimonia di apertura della nuova edizione di Lucca Comics & Games, durante la quale verrà svelato al mondo il terzo poster di LC&G realizzato dal maestro, ispirato dall’opera di Giacomo Puccini. Oltre ai due momenti dedicati al firmacopie all’interno del padiglione già citati nella prima pagina, Amano incontrerà il pubblico il 31 ottobre alle 16.00 al Teatro del Giglio per un Q&A sulla sua carriera e sulla mostra milanese e il 1° novembre alle 13.00 satà all’Auditorium San Francesco per un evento dedicato interamente alle community.

Sarà anche possibile visitare l’anteprima lucchese della mostra di Amano guidati dal curatore Fabio Viola nei giorni del 30 ottobre (ore 17.00), 1° novembre (ore 17.30) e 2 novembre (ore 14.30).

AMANO CORPUS ANIMAE, LA MOSTRA A MILANO - Con oltre 130 opere originali per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale, si terrà dal 13 novembre 2024 al 1° marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano la prima retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera del visionario Maestro Yoshitaka Amano. L’opening è previsto per il 13 novembre, in questa occasione la mostra sarà aperta dalle 17.00 fino alle 21.30.

Organizzata e prodotta da Lucca Comics & Games, in collaborazione con il Comune di Milano, con la curatela di Fabio Viola - già collaboratore culturale dell’area videogames del festival - l’exhibition sarà la più grande e completa che in Occidente sia mai stata dedicata all’artista nipponico, in una città, Milano, crocevia internazionale di Design, Moda, Arte ed Entertainment, un ponte tra le arti visive e uno spazio che celebra la creatività.

Il progetto di allestimento di questa prima esposizione europea sarà realizzato in collaborazione con POLI.design; tutte le informazioni sulla mostra sono già disponibili sul sito amanocorpusanimae.com mentre i biglietti sono disponibili QUI.

A rendere unica l’exhibition saranno le esperienze irripetibili a questa correlate, come la visita dell’esposizione direttamente accompagnati dall’artista: un evento eccezionale per sole 50 persone, proposto negli scorsi mesi grazie a una speciale campagna su Kickstarter. L’esposizione vivrà anche degli eventi ospitati al suo interno, ideati dal POLI.design e organizzati in collaborazione con Lucca Comics & Games: negli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano verranno ospitati workshop, talk e challenge artistiche con illustratori, designer e stilisti di fama internazionale che animeranno l'esposizione del Maestro di Shizuoka durante i 100 giorni della sua permanenza.

L’ARTE DEL GRANDE MAESTRO AMANO ARRIVA ANCHE A BARBERINO OUTLET - Non solo Lucca e Milano, l’arte del Maestro Amano raggiunge anche le colline toscane del Mugello arrivando al Barberino Outlet. Da sabato 12 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente un’anticipazione della mostra milanese. All’interno di un ampio spazio dedicato al Maestro, i visitatori del centro alle porte di Firenze potranno ammirare, per la prima volta in Toscana, 20 riproduzioni delle opere più note di Amano.

Inoltre, all’ingresso, grazie a un QR code posizionato sulle porte dell’area che ospita l’evento, si potranno acquistare i biglietti per l’esposizione che avrà luogo nel capoluogo lombardo a partire dal 13 novembre.

Una divertente e scenografica cosplay parade inaugurerà la preview (12 ottobre, ore 17.30) che sarà visitabile, fino al 26 ottobre, tutti i giorni, dalle 14.00 alle 19.00 e, nel week end, dalle 10.00 alle 20.00.

Imperdibili i due special events del 19 e 26 ottobre organizzati dalla Lucca Manga School: workshop pomeridiani ad ingresso libero (fino a esaurimento posti) dedicati al disegno manga.

Partner di Lucca Comics & Games 2024, Barberino Outlet avrà un importante ruolo anche nelle giornate della manifestazione: in occasione della fiera, infatti, non solo metterà in palio 4.000 euro in gift card per i vincitori delle gare cosplay, ma tutti i visitatori potranno ritirare una cartolina che permetterà di avere vantaggi esclusivi all’Outlet.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate