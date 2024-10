Palazzo Leggenda si prepara per Halloween

Bambine, bambini, ragazze e ragazzi in queste settimane Palazzo Leggenda si sta preparando a un mese… da paura! Ottobre e l’attesa di Halloween, che cosa bolle in pentola di così ‘terrificante’? Si comincia, alle 16.45, con ‘Un Ciak da paura!’. Ecco che andrà in scena l’horror. Streghe e stregoni, pronti a creare e filmare una storia da brivido? I pupazzi e i libri della biblioteca prenderanno vita in un video racconto magico ideato insieme. Dopo aver scritto la trama, si passa alle riprese e il montaggio. Ci sarà un appuntamento speciale! Attività per bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni di età. Si consiglia la prenotazione.

Spazio poi a sabato 19 ottobre con il ciclo “Ora Leggiamo Noi”, iniziativa realizzata con il finanziamento del Centro Per il Libro e la Lettura www.cepell.it: alle 10.30 e nel pomeriggio, alle 17, laboratori a cura della Casa editrice Uovonero con Roberta Angeletti e Antonietta Manca. Le attività sono rivolte a bambine e bambini dai 4 ai 6 anni. La prenotazione è consigliata.

E sempre alle 17, ecco le emozioni. Scoprire il mondo delle emozioni attraverso la lettura del libro “Mappe delle mie emozioni”. Durante l’incontro, bambine e bambini esploreranno diversi sentimenti e stati d’animo, guidati dalle avventure del protagonista. Dopo la lettura, seguirà un laboratorio creativo per dar vita alle loro sensazioni con colori e forme. Un’attività coinvolgente e stimolante (dai 5 ai 10 anni di età). L’attività è a cura dell’associazione Noi da Grandi. Prenotazione consigliata

Ma non solo. A Palazzo Leggenda potrete vivere tante altre iniziative, come ‘Una torre di storie’, mercoledì 16 ottobre, alle 17, le ormai famose letture animate per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni di età; venerdì 18 ottobre, alle 17, un laboratorio sulla ‘Magia degli alberi d’autunno’ (dai 2 ai 6 anni di età). Su prenotazione.

E infine, il gruppo Sferruzza Sferruzza sta preparando tante zucche ‘paurose’, in bella mostra nella vetrina dedicata al tema ‘Halloween’ in biblioteca. Gli incontri con il lavoro fatto a mano, ‘punto per punto’, si svolgono tutti i lunedì alle 15.30 alla ‘Fucini’. Per partecipare, contattare il numero 0571 757840 oppure inviare una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it

Il programma completo delle attività a palazzo Leggenda è consultabile sul sito della Biblioteca al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/il-programma-di-palazzo-leggenda-dal-16-al-31-ottobre-%f0%9f%8e%83/

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it , https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/