Un nuovo fontanello al Villaggio Piaggio

Tutto pronto a Pontedera per l’imminente attivazione di un nuovo fontanello di acqua ad alta qualità realizzato da Acque, in collaborazione con l’amministrazione comunale che ha cofinanziato l’opera. L’inaugurazione si terrà mercoledì 16 ottobre alle 16 in via XXIV Maggio nel quartiere Villaggio Piaggio, alla presenza del sindaco Matteo Franconi, dell’assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli e del presidente di Acque Simone Millozzi.

Il fontanello, come tutti gli altri impianti progettati dal gestore idrico del Basso Valdarno, erogherà gratuitamente acqua della rete “immediatamente buona da bere”, grazie a un sistema che elimina il cloro - sostanza presente nell’acqua della rete idrica per renderla sicura lungo il percorso, dalle centrali sino a casa - assicurando al contempo bontà e sicurezza assoluta. Il nuovo fontanello andrà ad aggiungersi a quelli già attivi in piazza Trieste, La Rotta e Montecastello (quest’ultimo inaugurato il mese scorso). Tra gli obiettivi principali dei fontanelli, quelli di ridurre il consumo di plastica usa-e-getta e di consentire opportunità di risparmio economico per le famiglie.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

