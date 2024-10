Sospeso per un guasto il fontanello a Bientina

Acque comunica che, per un guasto al sistema elettrico, a partire da oggi venerdì 11 ottobre si renderà necessario sospendere il funzionamento dell’impianto di acqua ad alta qualità – il cosiddetto fontanello – situato in via Caduti di Piavola a Bientina.

Il ripristino del servizio è al momento previsto per martedì 15 ottobre, salvo rinvii che verranno comunque eventualmente comunicati.

Per questo periodo, gli utenti interessati potranno approvvigionarsi in alternativa presso l’impianto più vicino situato in via Lante a Vicopisano.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

