L'Avis festeggia 58 anni e premia 119 donatori, ricordando Alessandro Bini e Rinaldo Maggini

Anche quest’anno ci troviamo a festeggiare la nostra festa per i 58 anni dell’Avis comunale di Empoli ODV. Vogliamo ringraziare , come sempre, tutti i nostri donatori che ogni giorno compiono un gesto assai importante per l’intera comunità; il consiglio dell’AVIS DI EMPOLI che ci sostiene e ci aiuta nella gestione della nostra associazione.

Ringraziamenti sentiti a tutto il personale medico, infermieristico e tecnico del centro trasfusionale di Empoli. Nell’occasione di questa festa volevamo ricordare i nostri cari: Alessandro Bini e Rinaldo Maggini, fondatori, consiglieri e amici della nostra associazione, venuti a mancare l’anno passato. Saranno 119 i donatori premiati, questo il programma della giornata: ore 9.30 raduno presso Avis Empoli, Via Guido Rossa, 1. ore 10.00 Discorso del Presidente e premiazioni Rame e Argento, ore 11.00 premiazioni Argento dorato, Oro e categorie superiori. Ore 11.45 conclusioni e dalle l12.30 Aperipranzo.

Prenotazioni: 0571 993608 cell. 370 3566943 mail empoli.comunale@avis.it

Avis Empoli

