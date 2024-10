Consiglio comunale aperto a Greve sul sistema di emergenza del 118

Saranno presenti anche i funzionari della Asl alla seduta aperta del parlamentino grevigiano convocato dal presidente del Consiglio Comunale Gregorio Parrini sul tema dei servizi legati al sistema di emergenza del 118. Il Consiglio comunale, fissato per giovedì 24 ottobre alle ore 18, è stato indetto per fare chiarezza sulla questione ed illustrare nel dettaglio l’organizzazione regionale del servizio.

“Invitiamo i cittadini e le associazioni del territorio a prendere parte al Consiglio comunale – dichiara il sindaco Paolo Sottani – nel corso del quale, con il supporto del funzionario Asl, faremo luce su tutti gli aspetti che caratterizzano il servizio, un tema che non deve essere strumentalizzato per ragioni di visibilità politica, come è successo in queste settimane. Un dato certo e assodato che mi preme sottolineare da subito, anche per rassicurare i cittadini rispetto alla diffusione di informazioni caotiche e fuorvianti, è la garanzia di un’auto medica attiva e disponibile nel nostro presidio dotata di medico ed infermiere”. A spiegare l’assetto organizzativo del sistema di emergenza sarà il dottor Andrea Nicolini, Coordinatore delle Centrali Operative 118 e delle Reti Territoriali dell'Azienda USL Toscana centro e della Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario –Cross.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

