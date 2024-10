Ruba in appartamento e tenta di investire carabiniere, arrestato

Tentato omicidio di un carabinieri, più furti nelle case tra Garfagnana e Versilia: un giovane di origini albanesi è stato arrestato dai carabinieri di Lucca.

A aprile i carabinieri lo aveva intercettato su una station wagon dopo un furto a Pietrasanta. Il vicino della vittima aveva visto due giovani rubare nella casa accanto e aveva segnalato tutto ai militari. Una pattuglia ha provato a fermare l'auto dei fuggitivi ma il conducente ha provato addirittura di investire e colpire il comandante, salvo per miracolo.

Tra gli eventi contestati anche alcuni furti e in abitazione commessi nella passata primavera nei comuni di Barga (specie a Fornaci di Barga) e Pietrasanta quando le vittime, rientrando in casa, hanno constatato amaramente d’aver subito la visita dei ladri. L'arrestato è in carcere a La Spezia.

