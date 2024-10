In Toscana c'è un ristorante che rinuncia alla stella Michelin

C'è un ristorante che sceglie di restituire la stella Michelin, uno dei più alti riconoscimenti della ristorazione. Si chiama Il Giglio e si trova in Toscana, a Lucca. Il locale ha deciso di dire "No, grazie" e guardare avanti, continuando a proporre cibo di qualità ma in modo informale.

Benedetto Rullo, Lorenzo Stefanini e Stefano Terigi - i tre titolari del ristorante - hanno scelto di rinunciare all'ambita stella Michelin, la decisione sarebbe maturata a maggio.

"Vogliamo che il Giglio ci somigli, ci rispecchi e ci racconti. Vogliamo poter fare il lavoro che amiamo senza doverci preoccupare degli standard altrui. Vogliamo concentrarci sui nostri clienti e fargli vivere un’esperienza culinaria informale, accessibile, ma sempre di altissimo livello. Vogliamo essere liberi di improvvisare i menù in base agli ingredienti che abbiamo a disposizione. È per questo che lo scorso maggio abbiamo comunicato alla guida Michelin di voler rinunciare alla stella. Torneremo a fare quello che ci piace, come piace a noi. Da oggi, e sempre, l’importante è stare bene" è quanto scritto dai gestori sul profilo Instagram.

