Lavoro a Castelfalfi, il resort cerca personale: come candidarsi

Castelfalfi, resort di lusso e antico borgo nel cuore della Toscana, cerca personale. Ha in programma due Open Day: il 24 ottobre a Castelfalfi e il 7 novembre a The Social Hub Florence Lavagnini a Firenze. Che si sia interessati a lavorare in hotel, nella ristorazione, nel finance, alla spa, in azienda agricola, basta portare il proprio curriculum e andare a conoscere Castelfalfi.

Il primo Open Day si terrà a Castelfalfi giovedì 24 ottobre, dove il team accoglierà gli aspiranti in Sala Galestro, uno dei tanti spazi evento all'interno dell'hotel, per poi far loro conoscere questa realtà immersa nel paesaggio toscano ed esplorare il borgo storico con un tour guidato. Si può partecipare la mattina, dalle ore 10:30 alle 13.00; oppure il pomeriggio, alle 14:30 alle 18.00. In tutte e due le occasioni ci sarà un buffet, per pranzo o per l’aperitivo. È indispensabile portare il curriculum ed effettuare la registrazione qua.

Il secondo appuntamento si terrà a Firenze giovedì 7 novembre, presso The Social Hub Florence Lavagnini. Una giornata di Open Day dedicata all'incontro con i candidati che dalle 10:30 alle 18:30 potranno conoscere il team di Castelfalfi. Necessaria la registrazione qua compilando il form e indicando l'orario che si preferisce tra quelli indicati.

