Slow Food premia 27 osterie in Toscana con le Chiocciole

Dalla A di Abetone alla V di Viareggio sono ventisette le Chiocciole per le osterie toscane. Le ha assegnate Slow Food, autentica istituzione del mangiare sano e lento in Italia. La nuova guida che taglia il trentacinquesimo anno d'età uscirà il 16 ottobre ma i nomi delle osterie della Toscana inseriti nell'elenco sono già noti.

La trentacinquesima edizione di Osterie d'Italia racconta, come ormai da tradizione, "la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 250 collaboratori sparsi in tutta Italia, una rete fitta e capillare di appassionati che visitano in anonimato tantissimi locali".

Le Chiocciole vengono assegnate "alle insegne che si contraddistinguono per l’eccellente proposta e per l’ambiente, la cucina e l’accoglienza in sintonia con i valori di Slow Food".

La Toscana è la terza regione per numero di Chiocciole, la prima è la Campania con 39 e la seconda è il Piemonte con 29. Di seguito tutte le 27 insegne toscane.

Nonno Cianco – Abetone Cutigliano (PT)

Il Cappello di Paglia – Anghiari (AR)

La Lina – Bagnone (MS)

Il Tirabusciò – Bibbiena (AR)

Quinto Quarto – Camaiore (LU)

La Taverna di Vigliagli – Castelnuovo Berardenga (SI)

Il Grillo è Buoncantore – Chiusi (SI)

La Solita Zuppa – Chiusi (SI)

Tenuta di Paganico – Civitella Paganico (GR)

Bel Mi’ Colle – Colle di Val d’Elsa (SI)

Osteria del Teatro – Cortona (AR)

Leonardo Torrini – Firenze (FI)

Osteria dell’Enoteca – Firenze (FI)

La Burlanda – Fosdinovo (MS)

Oste Scuro – Grosseto (GR)

Azzighe-Osteria a Metà – Livorno (LI)

Il Mecenate – Lucca (LU)

Locanda Agricola Posapiano – Montecarlo (LU)

La Ciottolona – Montieri (GR)

Il Libridinoso – Murlo (SI)

L’Oste Dispensa – Orbetello (GR)

Peposo – Pietrasanta (LU)

La Bottegaia – Pistoia (PT)

La Tana degli Orsi – Pratovecchio Stia (AR)

Antico Ristoro Le Colombaie – San Miniato (PI)

Il Conte Matto – Trequanda (SI)

Buonumore – Viareggio (LU)

