Controlli dei carabinieri in provincia di Firenze: un arresto per rapina, tre denunce per furto

Controllo straordinario del territorio a Sesto Fiorentino: sul posto, l'11 ottobre, i carabinieri della compagnia di Signa, la compagnia intervento operativo del 6° Battaglione Toscana, equipaggi di Calenzano e Sesto Fiorentino, per la prevenzione e il contrasto di reati predatori, contro gli stupefacenti e degrado urbano. Effettuati controlli in parchi cittadini e zone maggiormente esposte, attività di verifica nei principali esercizi pubblici ritenuti ritrovo di assuntori di sostanze stupefacenti ed eseguiti 31 posti di controllo nelle strade principali. Durante le attività sono state identificate 61 persone e controllati 38 veicoli, alcuni di questi sottoposti a perquisizione.

Un 24enne marocchino è stato arrestato nella flagranza del reato di rapina poiché, dopo essersi introdotto nell'androne di un'abitazione, aveva minacciato i residenti con un coltello facendosi consegnare gioielli in oro che avevano addosso: giunti sul posto i militari, che hanno colto il soggetto sul fatto. In un'altra circostanza le stazioni di Campi Bisenzio, San Piero a Ponti e il nucleo operativo e radiomobile di Signa hanno denunciato per tentato furto aggravato tre persone: si tratta di un 32enne albanese, per aver asportato indebitamente capi di abbigliamento dal negozio "Oviesse" di Campi Bisenzio, una 62enne italiana per lo stesso reato commesso nel negozio "Primark" di Campi Bisenzio e infine un 28enne nigeriano, per aver rubato bottiglie di alcolici presso il supermercato "Esselunga" sempre a Campi Bisenzio.

Nel corso del servizio effettuati controlli anche in cinque esercizi pubblici e circoli, senza rilevare violazioni.

