Soccorritore Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli: riparte il corso di primo livello

Oggi, lunedì 14 ottobre, prende ufficialmente il via il nuovo Corso di Primo Livello per diventare soccorritore presso le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli. Il corso, gratuito e aperto a tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 16 anni, si terrà nella sede di Via XX Settembre 17, con lezioni previste ogni lunedì e mercoledì alle ore 21 per sei settimane.

Questo percorso formativo offre ai partecipanti l'opportunità di apprendere competenze fondamentali di primo soccorso, come l’uso del defibrillatore semiautomatico (DAE), le manovre di disostruzione per adulti e bambini, e le tecniche di soccorso in caso di arresto cardiorespiratorio. Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di soccorritore di livello base.

La presidente delle Pubbliche Assistenze, Eleonora Gallerini, ha ricordato l'importanza di questa iniziativa: “Saper affrontare un'emergenza può davvero salvare vite. Con questo corso, vogliamo fornire a tutti i cittadini gli strumenti necessari per intervenire in modo consapevole e rapido in situazioni critiche".

Le iscrizioni sono ancora aperte. Per partecipare o ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli al numero 0571 9806 o all’indirizzo email info@anpas.empoli.fi.it.

Non perdete l'occasione di diventare soccorritori e di fare la differenza nella vostra comunità!

Fonte: Ufficio Stampa

