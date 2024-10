Empoli, 80 anni libera: serata cinema con la proiezione del film ‘Jojo Rabbit’

Ancora protagonista la Casa della Memoria di Empoli, in via Livornese, 46, nel quartiere di Santa Maria che ospiterà il secondo appuntamento del cartellone di iniziative dedicate alle storie e alle memorie dalla Liberazione di Empoli: “80 anni libera”.

Organizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e la partecipazione di Aned Empolese Valdelsa, Anpi sezione di Empoli, Arci comitato territoriale Empolese Valdelsa Aps e la biblioteca di Empoli 'Renato Fucini', mercoledì 16 ottobre 2024, alle 21.15, proporrà la proiezione del film 'Jojo Rabbit' del regista Taika Waititi, che racconta la cieca adesione al nazismo di un ragazzino tedesco che inizia a vacillare quando viene a sapere che la madre nasconde in soffitta una giovane ebrea. Il film è tratto dal romanzo ‘Il cielo in gabbia’ di Christine Leunens. Humor e pathos si uniscono in una singolare satira sulla Seconda Guerra Mondiale. L’ingresso è libero.

La rassegna proseguirà con Nicoletta Verna, attesa il 30 ottobre, allargheremo invece lo sguardo su un'altra provincia, quella di Forlì, la città natale dell'autrice e anche di Redenta, la protagonista del romanzo "I giorni di vetro e chiuderà il 13 novembre con il documentario 'Mattone su mattone - storie, immagini e racconti dalle Case del Popolo'.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Empoli

