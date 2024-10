"I treni ospedale in Italia nel dopoguerra", a Cigoli la presentazione del libro

"I treni ospedale in Italia nel dopoguerra - Il declino e un progetto di rinascita", questo il titolo del libro che sarà presentato giovedì 17 ottobre, alle ore 21.15, in via Fiume a Cigoli, nei locali della chiesa di San Rocco.

L'evento, promosso dagli Amici del Treno Cigoli in collaborazione con binariedintorni.it, Atfs e Fimf, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di San Miniato, vedrà la partecipazione degli autori Edoardo Tripodi e Maurizia Rinaldi, modera Andrea Ferreri. In programma gli interventi di Fausto Condello e Andrea Viviani.

Notizie correlate