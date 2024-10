Latte, legumi, passata di pomodoro: 4,5 tonnellate di prodotti per famiglie fragili

Sono poco meno di 4 tonnellate e mezzo i prodotti raccolti sabato scorso, 12 ottobre, grazie all’iniziativa ‘Alimenta la solidarietà’, promossa dalla Fondazione il Cuore di Scioglie nei punti vendita Unicoop Firenze.

L’iniziativa si è svolta anche a Poggibonsi nei punti vendita di via Trento e località Salceto e ha visto come sempre una grande partecipazione di cittadini e cittadine che hanno dato il loro contributo acquistando prodotti di prima necessità per metterli a disposizione delle persone fragili.

“Le raccolte alimentari sono strumenti sempre più importanti per sostenere la rete di associazioni che aiutano le famiglie più fragili – dice la sindaca Susanna Cenni – .La povertà alimentare è purtroppo una realtà in crescita anche nella nostra comunità e serve l’aiuto di tutti. Grazie a tutti i volontari e le volontarie per il loro prezioso lavoro e grazie ai tanti cittadini e alle tante cittadine che hanno scelto di dare una mano”.

L’iniziativa, organizzata con la sezione Soci Coop, ha potuto contare sulla partecipazione dei volontari e delle volontarie della Pubblica Assistenza, della Misericordia, dell’Emporio della Solidarietà, della Caritas, dei Rioni, di Beautiful Mind, di Auser e del Vespa Club Valdelsa.

“Grazie a chi ha donato con generosità e grazie alle associazioni di volontariato che, come sempre, hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa – dice l’assessore alle politiche sociali Enrica Borgianni - Insieme, abbiamo raccolto 4.460 chili di generi di prima necessità che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà del territorio”.

I prodotti raccolti - latte, legumi, passata di pomodoro, olio, biscotti, pasta, zucchero, detersivo per piatti e tanto altro – saranno donati alle persone più bisognose attraverso le diverse associazioni.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Poggibonsi

Notizie correlate