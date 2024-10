Balconevisi, ecco chi ha vinto il Palio del Papero

Domenica 13 Ottobre a Balconevisi si è disputato il 43 Palio del Papero. Di seguito l'ordine di arrivo:

Vince il Palio la contrada di Fornacino con i paperi: RIGHELLO e COMPASSO

Allocchi: Marco Rosi Emiliano Baronti e Emanuele De Luca

II Classificato contrada di Borgo con i paperi:

Cavallina e Pertica e allocchi: Dario, Gioele Marianelli e Vittorio Falaschi

III classificato contrada di Buecchio con i paperi:

Seno e Coseno e allocchi:

Gabriele Rossellini, Penelope Maioli e Ginevra Rossellini

IV Classificato e finito in pentola (figurativamente): contrada di Fondo alla Discesa con i paperi: Penna e Calamaio e allocchi: Linda Piazzesi, Giovanni Ledda e Cosimo De Feo.

La rappresentazione storica di quest'anno verteva sull'apertura a Balconevisi della prima scuola con l'arrivo del primo maestro elementare nel 1896 e naturalmente i nomi dei paperi sono stati coniati per questo evento.

Sauro Susini, presidente di Balconevisi Eventi associazione organizzatrice insieme a U.S. Balconevisi, si dichiara soddisfatto della manifestazione anche in relazione alle presenze che hanno sfiorato le duemila persone. Sicuramente uno dei Palii più riusciti. La soddisfazione di tutti gli organizzatori che da domani si prepareranno ad un'altro fine settimana di festa con la 46a Sagra del Tartufo bianco e del fungo che si svolgerà proprio sabato 19 e domenica 20 Ottobre. La cucina aspetta tanta gente per fare gustare tutte le prelibatezze locali, tartufo, fungo, vino, olio e tanti altri prodotti della nostra terra.

