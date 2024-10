Risk Academy: progetto formativo nato dalla collaborazione con l'Università di Firenze

Domani, 15 ottobre, prende il via "Risk Academy", un percorso formativo d’eccellenza nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università di Firenze, Banca Cambiano 1884 e Cabel Industry, rivolto agli studenti dei corsi di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo e Finance e Risk Management dell’Ateneo fiorentino. Il progetto mira a creare una solida sinergia tra aziende partner e mondo accademico, costruendo una rete dedicata alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni. Il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa di Unifi e Banca Cambiano 1884 protagoniste di rilievo nel progetto, entrambe impegnate nelle celebrazioni dei loro importanti traguardi: 140 anni per la Banca e 100 anni per l’Ateneo fiorentino.

I partecipanti seguiranno in sette sessioni tra ottobre e novembre una serie di lezioni pratiche sul mondo bancario e finanziario tenute da manager, docenti ed esperti provenienti dalle aziende partner, su temi come l'analisi di bilancio, il controllo di gestione e il risk management, con un focus particolare sull'approccio al mondo bancario, sulla sostenibilità e tematiche Esg (Environmental, Social, e Governance) e sull'applicazione dell'intelligenza artificiale alla gestione dei rischi, imparando a muoversi nel mondo finanziario e bancario per valorizzare il patrimonio sia dei singoli cittadini che delle aziende.

Il percorso si concluderà con un “business game”, una simulazione della gestione di un portafoglio di finanziamenti bancari da erogare ad aziende: gli studenti saranno divisi in gruppi, ognuno composto da un team di accounting e un team di finance. Ogni gruppo riceverà 15 potenziali finanziamenti e sulla base dei vincoli indicati dalla banca, dovrà massimizzare il credito alle aziende, il conto economico bancario, posizionando il giusto prodotto al tasso giusto. Chi si posiziona meglio vince.

Gli studenti dei corsi di Accounting Auditing e Controllo e di Finance e Risk Management saranno chiamati a collaborare, mettendo in pratica le proprie competenze sia sull'analisi del singolo affidamento che sulla gestione del portafoglio complessivo.

A condurre i seminari saranno gli esperti del settore provenienti dalle singole aziende promotrici insieme ai professori dell’Università di Firenze Alessandro Giannozzi, presidente del corso di laurea magistrale in Finance and Risk management, e Francesco Mazzi, presidente del corso di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo, e a Sara Lombardi, membro indipendente del consiglio d’amministrazione di Banca Cambiano e Riccardo Passeri, membro del collegio sindacale della banca.

Attraverso questa iniziativa, studenti e professionisti collaboreranno per creare una solida base di competenze nel campo del risk management, evidenziando come il dialogo tra il mondo accademico e quello professionale sia fondamentale per affrontare le sfide dell’economia e dell’innovazione. Gli studenti potranno così confrontarsi con professionisti del settore bancario e informatico, collegando le conoscenze teoriche apprese nel corso degli studi alle dinamiche del mondo professionale.

Il 15 ottobre si parlerà di Organizzazione e controlli, il 22 ottobre di analisi di bilancio, il 29 ottobre di risk management, il 5 novembre si introdurrà il business game e case study esemplificativo. Il 12 novembre si affronterà il machine learning nel risk management, il 19 novembre strumenti informatici e modelli del risk, il 26 novembre project review e sessione Q&A.

Il progetto si concluderà a gennaio con un evento finale all'Auditorium di Banca Cambiano 1884 a Firenze, un momento di condivisione tra studenti e professionisti delle esperienze maturate durante il percorso.

Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come l’Università possa fungere da ponte verso il mondo del lavoro, dotando gli studenti delle competenze necessarie per affrontare le sfide del mercato. Il percorso didattico integra teoria e pratica, offrendo una visione globale del risk management in cui l’innovazione tecnologica è ritenuta essenziale.

La collaborazione tra l'Università di Firenze, Banca Cambiano e Cabel Industry conferma l'impegno comune nel promuovere la formazione, la cultura e la gestione consapevole dell'innovazione tecnologica, preparando i giovani a inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

Fonte: Ufficio Stampa

